Pevač Đovani Bajramović noćas je zbog nelagodnosti u grlu posetio Urgentni centar.

Kako Kurir saznaje, pevač je stigao nešto posle ponoći jer je osetio da ne može da guta i imao je osećaj kao da mu je parče mesa zastalo u grlu.

Na licu mesta reagovalo je medicinsko osoblje, a nakon detaljnog pregleda lekari su utvrdili da nema nikakvog stranog tela. Utvrđeno je da je reč o iritaciji sluzokože izazvanoj zalogajem hrane.

Foto: Printscreen

Đovani je dobio odgovarajuću terapiju i savete, a ubrzo nakon toga pušten je kući. Kako saznajemo, pevač se sada oseća bolje.

Ekipa Kurira pokušala je da ga kontaktira, ali Đovani se nije javljao na telefon.

Ima osam naslednika

Podsetimo, Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

- Sedmoro dece imam i čekam osmo. Da ne pogrešim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku - otkrio je pevač.

Inače, Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoletno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te da ga je ostavio jer je bio mlad i lud.

Đovani smatra da je sada dosta, kako je naveo, ovde će stati i više se neće ženiti, a ni proširivati porodicu.

- Sa svakom ženom imam po jedno dete. Ne živim ja 300 godina, uživam. Cilj mi je fudbalski tim. Ne, rekao sam, neću više - rekao je Đovani.

Izvodio trikove sa papirićima

Đovani Bajramović kaže da se na razne načine u životu dovijao da zaradi, pa je u jednom trenutku čak izvodio i ulične trikove.

Pevač je otkrio kako to ne može lako da se nauči, ali je morao jer je bio prinuđen.

- U jednom trenutku sam učio da izvodim trikove sa papirićima i poklopcima. Namestim to ispod koje je papirić i ti treba da pogodiš, ili kuglica i tako nešto.

- Snalazio sam se kako znam i umem, malo sam šibicario i krao, ali ko me pita... Bitno je da je sve to sada iza mene i da sam se posvetio nekom skroz drugačijem životu - rekao je Đovani.

- Ja sam najmlađe dete i mene su uvek šutirali. Uvek sam gledao šta rade ovi stari šibicari i tako sam ja to naučio, da ne bude da je to samo Džejeva priča, osvajao sam i barbut. Radio sam šibicarenje i krađe, pa sam bio i kažnjavan. Kada sam napunio 18 godina pitao sam ćaleta da mi da "neki dinar" jer hoću da idem u Beograd.

