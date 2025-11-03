OVAKO DANAS IZGLEDA ZMAJ OD ŠIPOVA! Godinama pravio haos u Parovima, a sada ćete se iznenaditi kada mu vidite lice
Bivši učesnik "Parova" Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, bio je jedan od najzanimljivijih učesnika u rijalitiju.
Njega je publika upamtila kao nekoga ko je bez dlake na jeziku i ko se sa svima svađao, zbog čega je mnogima bio i naporan.
Zmaj je istakao da će u dubokoj starosti, kada oseti da će umreti, nekoj osobi od poverenja preneti svoje stočarske i pčelarske tajne, stvari koje je naučio od svog oca i koje se moraju znati da bi ovim poslovima moglo da se bavi na ozbiljan i profesionalan način.
Ipak, snimak koji je nastao pre nekog vremena mnoge je iznenadio.
Izgleda potpuno drugačije
Na njemu se vidi Zmaj od Šipova koji je promenio lični opis i više ne izgleda onako kako ga pamtimo.
Rijaliti maskota sada ima koji kilogram viška, pustio je stomak, nema kosu, a ostao je i bez nekih zuba.
Ipak, i dalje je na svoj način "duhovit" i voli da se šali, a na snimku se drao samo onako kako je umeo u rijalitiju.
Pogledajte dodatni snimak: