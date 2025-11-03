Zmaj od Šipova je promenio lični opis i više ne izgleda onako kako ga pamtimo

Slušaj vest

Bivši učesnik "Parova" Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, bio je jedan od najzanimljivijih učesnika u rijalitiju.

Njega je publika upamtila kao nekoga ko je bez dlake na jeziku i ko se sa svima svađao, zbog čega je mnogima bio i naporan.

Zmaj je istakao da će u dubokoj starosti, kada oseti da će umreti, nekoj osobi od poverenja preneti svoje stočarske i pčelarske tajne, stvari koje je naučio od svog oca i koje se moraju znati da bi ovim poslovima moglo da se bavi na ozbiljan i profesionalan način.

Ipak, snimak koji je nastao pre nekog vremena mnoge je iznenadio.

Izgleda potpuno drugačije

1/7 Vidi galeriju ZMAJ OD ŠIPOVA PROMENIO LIČNI OPIS! Pustio stomak, obrijao brkove i ostao bez nekoliko zuba! Ovako sada izgleda stočar iz "Parova" Foto: Printskrin Youtube/ Darko DurMol

Na njemu se vidi Zmaj od Šipova koji je promenio lični opis i više ne izgleda onako kako ga pamtimo.

Rijaliti maskota sada ima koji kilogram viška, pustio je stomak, nema kosu, a ostao je i bez nekih zuba.

Ipak, i dalje je na svoj način "duhovit" i voli da se šali, a na snimku se drao samo onako kako je umeo u rijalitiju.

Pogledajte dodatni snimak: