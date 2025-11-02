Slušaj vest

Jelena Karleuša nastavlja da dominira Evropom. Pevačica je sinoć održala nastup za pamćenje u Austriji. Kako saznajemo sa lica mesta muzička zvezda je tom prilikom oborila sve rekorde posećenosti kluba u Salzburgu.

Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a karta više se tražila danima unapred. Najvatreniji fanovi su uspeli da se probiju do same bine gde je Karleuša pokazala visok stepen poštovanje prema svojim obožavaocima. Od samog strata je sa publikom razmenjivala energiju, fotografisala se, pozdravljala pa čak i nazdravljala sa njima.

Nastup za pamćenje

Jelena Karleuša priredila noć za pamćenje u Nemačkoj Izvor: Kurir

Scenska lavica

U prilog tome svedoče snimci koje je njen najvatreniji poštovaoc Vojislav Bajić dostavio našoj redakciji. Na njemu se jasno vidi kako pop ikonu omladina dodiruje, mazi, sa njom peva uglas. Čak je u jednom trenutku i svoj mikrofon ustupila publici, pa su i oni zapevali.

On kao i mnogi drugi obožavaoci su iz Nemačke došli u Salzburg:

- Neverovatno veče, prelepo. Ja vam to rečima ne mogu opisati. Ona je na scenu izašla u pola dva ujutru kako bi ispoštovala Dan žalosti.Jelena nikada nije bila emotivnija kao sinoć. Nju su fanovi grlili, plakali, jedan dečko joj je doneo buket ruža. Ona je rekla obezbeđenju da dopušta da joj taj mladić priđe i srdačno se sa njim pozdravila. Više od deset godina pratim divu i nikada ovoliko emotivno nije bilo -rekao je Vojislav za Kurir.

Simbol samopouzdanja i snage

Energetska bomba na sceni

Karleuša je, kao i uvek, oduševila besprekornim vokalom, energičnim performansom i kostimima koji su još jednom potvrdili njen status modne ikone regionalne scene.Uz vrhunsku produkciju, scenske efekte i pažljivo osmišljen repertoar, Jelena je pokazala zašto važi za jednu od najvećih zvezda domaće muzičke industrije. Njeni fanovi kažu da je ovo bio njen najbolji nastup do sada, prava muzička i vizuelna poslastica za sve prisutne.

Ekskluzivni intervju u "Stars specijalu"

Primetili smo i to da su i sami vlasnici diskoteke bili prezadovoljni, te su na društvenim mrežama objavili svoje utiske.

Inače, ekskluzivni intervju sa Jelenom Karleušom, koja je posle dvadeset godina prošetala Knez Mihailovom ulicom gde je razgovarala sa Goranom Jovanovićem, glavnim urednikom integrisane redakcije zabave u Kuriru, možete pogledati danas u emisiji "Stars specijal" u 15 časova na Kurir televiziji.