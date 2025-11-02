Slušaj vest

Stars Specijal u potpuno drugačijem ruhu i duhu. Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj, ali i svetskoj šoubiz sceni!

U današnjoj emisiji, kako je pop diva Jelena Karleuša prošetala Knez Mihailovom ulicom, posle čak 20 godina, samo za ekipu Stars specijala!

O svim gorućim temama - privatnom životu, odnosu sa decom, izjavi da je varala svoje partnere, estradi, kolegama iz “Pinkovih Zvezda” i mnogim drugim temema, govorila je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir.

Analizirali smo i sve ostale teme o kojima su mediji i javnost brujali u nedelji za nama, a jedna od njih je i vest koja je kao bomba odjeknula - drama novopečenih supružnika, pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Ne propustite još jedno sočno izdanje emisije Stars specijal i naš prepoznatljivi voditeljski dvojac.