Direktorka zabavnog programa Televizije Pink, Milica Mitrović najavila je na svom Instagramu veliko iznenađenje za gledaoce Elite.

Naime, sutra, od 23 časova, na kanalu Pink televizije počinje emisija "Vanredno ubacivanje", kada će voditeljka Dušica Jakovljević u studiju porazgovarati sa novim učesnikom koji će se useliti u Beloj kući!

Odmah nakon toga, počeće emisija "Izbor potrčka", pa i "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem, te verujemo da će ponovo svi ostati bez teksta.

 Anli ušla na prošlom vanrednom ubacivanju

Tokom poslednjeg vanrednog ubacivanja na imanje se uselila Aneli Ahmić.

Ona je tada preokrenula "igru", te već u prvim minutima postala glavna tema čitavoj rijalitija.

