U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Gosti današnje emisije su Milomir Marić, kao glavni gost, kao i dame koje je on odabrao da pozove u goste - Katarina Korša, Jasna Milenković Jami i Milica Jokić.

Čućete Marićevu priču o najranijem detinstvu i rodnom gradu, Gornjem Milanovcu, o odnosu sa suprugom Vesnom, uz posebno osvrtanje na ulogu nje kao domaćice i njeno vrsno kuvanje, a osvrnuće se i na prošlost i podeliti sa publikom “kakve su se žene lepile za njega”.

Ostale gošće otkriće relaciju koju imaju sa njim, koliko dugo se znaju, kao i kako su se uopšte upoznali, sve kroz brojne zanimljive anegdote.

Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.




