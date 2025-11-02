Slušaj vest

Iako najavljivan kao tiši, intimniji i mirniji, beogradski koncert Zabranjenog pušenja kao Neuštekanih bio je izuzetno buran i emotivan. Publika, koja se očigledno uželela svog omiljenog benda, pozdravila ih je snažnim aplauzom već posle prvih uvodnih reči frontmena Seje Seksona, a od prvog takta pesme „Halid umjesto Halida“, kojom su otvorili koncert, Neuštekane je pratilo horsko pevanje iz pune mts Dvorane.

Već uz drugu numeru, „Hadžija il‘ bos“, publika je ustala sa svojih sedišta i pesmu ispratila frenetičnim pljeskanjem i pevanjem, koje se nastavilo sve do kraja koncerta.

To što su neke od pesama koje su usledile, kao što su „Gospođa Senada“, „Amilina pjesma“, "Arizona dream", "Pismo Elvisu", čuli prvi put uživo, nije sprečilo publiku da peva sa bendom, a u mraku dvorane svetleli su ekrani telefona sa kojih su čitani tekstovi numera koje su, kako je rekao Sejo Sekson, „bile nepravedno zapostavljene“, i konačno dobile priliku da ugledaju svetla pozornice.

Dobro znane „Dok čekaš sabah sa šejtanom“, „Počasna salva“ i „Lijepa Alma“ izazvale su pravu euforiju, a onda je usledio jedan od najemotivnijih momenta beogradskog koncerta, pesma „Boško i Admira“, tokom koje je čitavo gledalište bilo nogama.

Foto: AZRA MESIC/triton produkcija

Neuštekanima se na bini mts Dvorane premijerno pridružio gudački kvartet, sa kojim su prvo izveli pesmu Arsena Dedića „Takvim sjajem“, a potom i numere „Laku noć stari“, „Fikreta“, „Dobro dvorište“, „Kad dernek utihne“. Virtuoznu svirku benda, obogaćenu zvukom gudača i novim aranžmanima pesama, publika je nagradila glasnim i dugim aplauzima, a iz gledališta su se čuli povici odobravanja i oduševljenja.

U treći sat svirke bend je ušao sa hitovima – „Pos‘o, kuća, birtija“, „Karabaja“, „Možeš imat moje tijelo“, „Stanje šoka“, „Pišonja i Žuga…“, a u publici gotovo da nije bilo osobe koja je ostala na svom sedištu. Plesalo se, pljeskalo i pevalo iz glasa, a nakon svake pesme dvorana se orila od ovacija. Sejo Sekson je nakon pesme „Fildžan viška“ pokušao da se oprosti od publike, koja mu to nije dozvolila skandirajući: „Bis, bis“, a potom su Neuštekani ponovo izašli na binu i odsvirali „Jugo 45“, „Šeki is on the Road Again“ i „Zenica blues“.

Dugo potom salom su se prolamali aplauz i povici „Bravo!“, a publika je mts Dvoranu napustila punog srca i s nadom da će Zabranjeno pušenje uskoro ponovo svirati u Beogradu.