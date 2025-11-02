Slušaj vest

Pevač Sloba Đurković stekao je popularnost kroz svoje učešće muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

On je sada progovorio o kolegama i istakao da su najveće zvezde uglavnom prizemne.

- Mislim su da su prave zvezde jako prizemne i to mi možemo da učimo od njih. Ja sam imao prilike da sedim sa jako velikim imenima, kao na primer pokojni Šaban Šaulić, Miša Mijatović, Marinko Rokvić i masa njih. To su stvarno veliki i jaki ljudi koji su jednostavno željni te neke prizemnosti, valjda im je svega preko glave pred kamerama, televizijama i prija im da budu kao sav običan svet. Jer, ovaj naš posao nije baš običan, jednostavno je drugačiji od poslova kojima se bave drugi ljudi - istakao je Sloba.

Đurković se jasno seća trenutka kada je doneo odluku koja će potpuno promeniti tok njegovog života i prijavi se za takmičenje.

- Pamtim trenutak kada sam rekao „Ja ću biti u Zvezdama Granda, doguraću do kraja“. Imao sam totalnu viziju i to se ostvarilo, a to je bilo kad je bila prva postava „Zvezda Granda“. Slavica Ćukteraš, sećam se koncert u Domu sindikata i sećam se televizora koji mi je bio u Brusu, onaj stari na pipkanje i stajao sam i rekao „Ja ću to da budem“. I, eto to me je vodilo, trnovit put, još nije to kao što sam ja zamišljao, ali hvala dragom Bogu, ide kako treba – iskren je pevač.

Pevač je spomenuo i Sašu Popovića.

- Naravno da je bilo sreće. Zašto da ne, u tom trenutku da budeš tu, da pogodiš Popovićevo raspoloženje. Masa ljudi prođe, ne može on isto da sluša početak, sredinu i kraj. Zavisi koji si broj uzeo, kad si uzeo, kad si stigao, da li si zakasnio, tako da jeste sreća - rekao je on i dodao da se rado seća susreta sa Saletom.

- Kada sam ušao u takmičenje, birali smo matrice, iako nisu postojale matrice, mi smo morali da ih pravimo. Sećam se da sam hteo da pevam pesmu od Slavka Banjca „Ne veruj lepim ženama“ i Popović nikako nije bio za to. „Nemoj nikako, ispašćeš“ je pričao, i ja sam pevao to, jer sam hteo. Ali, Popović je za nas bio stvarno očinski nastrojen, a masa ljudi u javnosti ne doživljavaju Popovića na neki način.

