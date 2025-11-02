Slušaj vest

Jelena Karleuša je posle skoro20 godina prošetala Knez Mihailovom ulicom, i to pred kamerama Kurir televizije!

Pop zvezdu su tokom razgovora za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 15 časova, saletali brojni prolaznici, koji su je pozdravljali i slikali se s njom za društvene mreže. Ono što je posebno bilo zanimljivo jeste da su bili svih uzrasta - deca, devojke, mladići, bake i deke. Mnogi od muškaraca su bili i pravi džentlmeni, pa su Jelenu poljubili u ruku.

Foto: Miloš Miletić

Na samom početku razgovora s glavnim urednikom integrisane redakcije zabave u Kuriru Goranom Jovanovićem, Jelena je otkrila da je, iako je rođena Beograđanka, ovo tek drugi put u njenom životu da šeta najpoznatijom centralnom ulicom svog rodnog grada.

- Prvo da ti čestitam na hrabrosti i entuzijazmu da me pozoveš na ovaj dejt u Knez Mihailovu. Volim često da istaknem kao lokalpatriota da sam, iako sam Beograđanka, prvi i poslednji put bila u Knezu pre 20 godina, tačnije pre nekih 18. Tada sam napravila samo nekoliko koraka, a sada prvi put u životu zapravo šetam ovom ulicom. Lep dan, lepa energija, vidim da nas svi slikaju. Nisu očekivali da me vide danas. Drago mi je što si me pozvao jer je ovo moj grad, moja zemlja, moj narod i ljudi, i želim da pokažem da smo svi mi slobodni da mislimo i kažemo šta hoćemo, da budemo za koga hoćemo i da ne sme niko da nas dira zbog toga - rekla je Jelena.

Foto: Miloš Miletić

Ona je tokom šetnje kod uličnog prodavca probala i zimsku šubaru, koja joj se jako dopala, ali nije je kupila jer nosi samo veštačko krzno. Inače, pevačica je na sebi ovom prilikom imala kompletan autfit popularnog brenda ulične mode čija je cena 500 evra.

Jovanović je istakao da je glavni razlog što snimaju ovaj intervju baš u Knez Mihailovoj to što se gledaocima u lažnom svetu društvenih mreža pokazuje da je realnost potpuno drugačija od one kakvom se predstavlja i da narod Karleušu voli.

- Ovaj narod ovde nije ni plaćen ni namešten, niti ih neko tera na to. Znam da Kurir ima budžete za sve, ali ja sam sa budžetima utanjila, čisto da ti kažem (smeh). Otkad mi se desilo da sam imala onih nekoliko neprijatnosti na koncertima, odlučila sam da malo iskuliram s tim velikim koncertima dok se situacija malo ne smiri. Mislim da će sve to biti mnogo bolje kako vreme prolazi - istakla je pop diva, pa nastavila:

- Ja sam neko ko se nikoga ne plaši. Ne plašim se da iznesem svoj stav i mišljenje i odbijam da se plašim da prošetam ovom ulicom u mom gradu. Odbijam da imam bilo kakvu vrstu nesigurnosti. Kada si me ti pozvao, rekla sam "da" i pitala sam te da li se ti plašiš, a ti si rekao "ne" i da si hrabar. Mene je rastužilo što se uopšte koristi reč "hrabrost" da bi neko prošetao sa mnom. Uglavnom jeste neprijatno da se prošeta sa ženom koja je javna ličnost u ovoj meri kao što sam ja. Ne želim da se bojim. Imala sam taj neverovatan grozan slučaj da je njih 30-40 plaćenika došlo na koncert u Loznici, gde su napali publiku. Ja ni tada nisam imala strah. Odbijam da se plašim u mojoj zemlji da pevam. Nisam političar, ja pevam, na mojim koncertima nema politike. Jako je tužno, videla sam malopre, i da je moj kolega Đorđe David, šta god ja mislila o njemu i da li smo mi dobri ili ne, imao neprijatnost na koncertu. Strašno je da se neko napada samo zato što ima mišljenje koje se drugima ne dopada. Način mog pisanja na mrežama je shvaćen na pogrešan način. Pogrešno razumeju ono što sam htela da kažem, a većina misli isto što i ja - rekla je JK u "Stars specijalu".

Foto: Miloš Miletić

Kurir.rs

