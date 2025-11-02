- Rekla sam jednu rečenicu u zezanju i to je izazvalo opšti haos. Ja jadna i naivna, spontano, omaklo mi se. Ne znam šta mi bi, nesvesno. Omaklo mi se, piće me dotuklo (smeh). Posle te rečenice nastavila sam da objašnjavam da je to uvek bilo kad sam ja pronalazila novog partnera, ako se to zove prevara. Ne sećam se perioda samoće, ćutanja i plača. Zvanična statistika je jedno, a realnost je drugo. Nikada nešto nisam bila sama. Sad sam sama i fali mi, ali mi to nadomešćuje rad na "Pinkovim zvezdama" i nove pesme, koje samo što nisu krenule, i ova kompletna borba koja se dešava. Nije mi dosadno. Teško je biti moj emotivni partner, za to treba imati, ono što Despić stalno ponavlja, m..a - poentirala je Karleuša.