Rada Manojlović naći će se ove nedelje u žiriju šoua „Nikad nije kasno“ a sada je otkrila šta za nju lično znači ovaj format Žike Jakšića i u kojoj meri utiče na njen život.

Rada je u razgovoru ispričala i uz koga je zavolela da gleda filmove, progovorila je o korišćenju veštačke inteligencije, a priznala je i da li je napokon kupila svoj stan.

"Rada nije samo za klubove"

-Zaista kada imam emisiju „Nikad nije kasno“ to doživljavam kao da objavljujem svoj album. Iako mi je Žika govorio da ne treba to da kaže, želim da istaknem javno da posle emisije „Nikad nije kasno“ ja uvek dobijem 20 poziva tog dana za svadbe, rođendane, privatne proslave. Čini mi se da ljudi tek tu vide šta ja sve pevam, kakvu atmosferu pravim. Da nije samo Rada koja snima pesme za klubove, već da je to repertoar koji pokriva sve vrste posla.

Na Radinim nastupima dešavaju se razne neuobičajene situacije, a na jednom od poslednjh dešavanja na kojima je pevala doživela je i jednu neprijatnost čiju posledicu stoički podnosi.

Nezgoda na nastupu

-Opekli su me cigarom, to mi se desilo na jednom od skorašnjih nastupa. Majke mi.! Ali evo, prolazi. To se dešava, moram da pazim, da gledam u ljude. Sve je to taj bliski kontakt, znaš. Nije strašno, preživeću. Jednom me je žena ujela na nastupu. Da, samo jednom. Ima u tim situacijama anegdota. Kada su privatni nastupi u pitanju, svašta može da se desi – rekla je pevačica.

Rada je aktivna na društvennim mrežama, a sada je torkrtila da li u eri najnovije tehnologije koristi veštačku inteligenciju, tačnije Chat GPT.

-Iskreno ja ne pitam Chat GPT ništa i nemam instaliranu aplikaciju jer uvek nekako idem kontra sveta, protiv svih. Inadžija sam ceo život. Svi levo, ja desno. A i ne volim nešto kad svi imaju, pa onda kao i ja. E baš neću da imam to i neću da ga pitam. A i šta da ga pitam kad smatram da znam dovoljno (smeh) – isključiva je Rada.

Ona je naime prilično samouverena po tom pitanju.

-Ja sebe pitam, malo se istina pomognem nekim stranicama, Wikipedijom, knjigama o nekim temama koje mene zanimaju. Okej mi je Chat GPT za neku brzinsku informaciju. Videla sam da ljudi recimo traže da im se sastavi jelovnik od onoga što imaju u frižideru kako bi smršali. Ali opet, ništa od toga meni nije potrebno trenutno – razjasnila je pevačica.

Iako samoj Radi, kako je rekla, nije potreban Chat GPT, veštačku inteligenciju ipak zanimaju neke stvari o Radi. Na pitanje da li skuplja nešto što nije poznato, poput recimo cipela.

-Šta ja imam da je zanimljivo, Bože al sam ja dosadna. Kakva dosadna osoba – rekla je zbunjeno Rada.

Objasnila je koja je tajna stalnog osmeha po kojem je prepoznatljiva.

-Verovatno se rodiš tako da ispadneš na glavu. Padneš i ceo život si naopako (smeh). Ne znam šta je tajna, ali poznata sam po tome da se baš onako smejem, bespotrebno – naglasila je pevačica.

Ona je otkrila i da joj prija kada je neko imitira i da uživa da gleda snimke tih svojevrsnih skečeva.

"Volim kada me imitiraju"

-Volim da me neko imitira. Često me je imitirala Milica Todorović, ali ona zna da imitira i druge pevače. Imam dosta specifičlnih pokreta za sebe, ko god da me imitira meni bi bilo drago – rekla je Rada i potom se dotakla obrnute situacije:

- U pevanju volim da imitiram Draganu Mirković, a u glumi i u nekim skečevima kod kuće, predstavama koje izvodim za svoju sestru Seku Sablić i Šojića to jest Milana Gutovića. Ali to je toliko naučeno napamet da ja nekada i u emisijama kažem da je neko ispao „otličan“, zato što Šojić tako govori. I onda neko kaže da sam nepismena. Nekada je nezgodno to sa javnošću podeliti i našaliti se na taj način. Reći će mi da ne umem da pričam. A ne znaju da se tako interno šalim. Previše gledam domaće filmove i onda znam sve te replike, i ne dao Bog da progovori iz mene to.

Rada je podelila i sa kim gleda filmove čije je veliki fan.

- Domaće filmove sam zavolela uz jednog domaćeg čoveka (smeh). Uz domaćina. Da, pre sam više volela strane, sad sam prešla na domaću kinematografiju – rekla je Rada i naglasila da bira kvalitetne filmove:

-To jednostavno nema rok trajanja.

Nekretnina

Pevačica je ranije više puta isticala kako je krajnje vreme da pazari svoju nekretninu, a sada je progovorila o tome da li je konačno kupila svoj stan.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih proičala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – zaključila je Rada.

