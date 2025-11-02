Slušaj vest

Pevačica i bivša zadrugarka Marijana Zonjić povukla se iz javnosti, a sada je otkriveno da je u drugom stanju.

Dobiće devojčicu

Naime, Marijana trenutno je u devetom mesecu trudnoće, što je držala u tajnosti, a kako se navodi nosu devojčicu.

Ovako danas izgleda Marijana Zonjić Foto: Printscreen/Instagram

- Marijana je u devetom mesecu trudnoće i uživa u trudnoći. Verujem da će Marijana biti odlična majka, a inače ona nosi devojčicu, pa je to dodatna radost. Mnogo smo srećni zbog nje, jer je to nešto o čemu je ona oduvek maštala - rekao je je izvor.

Inače, Zonjićevu je verenik pre dva meseca verio u Dubaiju.

