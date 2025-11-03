- Danas ili sutra kad se i njima to bude desilo, a mečka zaigra na svačija vrata, opet će tu biti luda, glupa, budala Jelena Karleuša, koja će jedina da digne glas. Biću uz njih jer je to moj stav, jer mislim da je to ispravno, a ne zbog njih . Ne plašim se da iznesem svoj stav, bila ja dobra s nekim ili ne. Nisam dobra s Cecom Ražnatović, ali kad bi je neko napao na koncertu, prva bih reagovala. Nema rasprave dalje, to ne može - rekla nam je Jelena, pa nastavila:

- Svi su me povredili jer smo se "kao" družili. Na primer, Milica Pavlović. Razumem strah ljudi kad je frka. Nikad se nisam družila sa estradom i posećivala, išla na rođendane... Vrlo retko. Nije me prosto začudilo to. Ja sam kao ona Grdana iz filma "Maleficent", nju ne zovu jer je nepoželjna, da ne skreće pažnju i ne kvari idilu. Onda bi se mediji bavili time, a ne rođendanom ili krštenjem, promocijom. Te ljude razumem, ne moraju nigde da me zovu, ja sam ih sve zvala. Mislim da su Sašu Matića savetovali da me ne zove kod ćerke na punoletstvo, mene nikad niko ne bi mogao da savetuje da ne zovem prijatelje. Ali došlo je takvo vreme. Ja nemam problem sa estradom, oni imaju problem sa mnom. To je moja čuvena recenica. Uvek ću biti na strani kolega kad je frka, sve ih volim i pozdravljam - uz osmeh je poručila Jelena u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.