Jakov Jozinović pre nekoliko dana održao je koncert u MTS dvorani u Beogradu, a nakon spektakla u razgovoru za medije je sumirao utiske.

- Nisu se slegli utisci nakon koncerta, teško da će se to desiti brzo. Bilo je toliko emocija i toliko ljubavi te večeri, nisam imao pojam o vremenu koliko je bilo dobro - rekao je Jakov na samom početku razgovora.

Koncert je bio rasprodat u sat vremena, da li si bio svestan da ta opcija postoji?

- Nisam bio svestan toga, radili smo pre toga manji koncert u Beogradu, kad smo gledali šta je sledeće ovo nije bilo u planu. Ovo je bilo van svake pameti i izvan svih mojih očekivanja. Novi koncert je zakazan u Sava Centru, tu se vidimo 28. marta. To je subota, svi će moći da dođu. Ovaj prostor zaslužuje najbolje i najbolje će dobiti, publika nije svesna šta im spremam. Koliko novih pesama, obrada, ne bih dalje otkrivao ali biće to veče za pamćenje.

O suzama na koncertu

Jakov je na koncertu i zaplakao, a kako kaže, ne seća se kada je bio poslednji put da je tako plakao.

- Sve mi je tada došlo u glavu, to je bila čista emocija i sreća zbog svega. Ne sećam se kada sam poslednji put tako plakao.

Brojne poznate ličnosti su bile na njegovom koncertu, a među njima je i Aleksandra Prijović.

- Ja nisam bio svestan do koga dolazi sve ovo što radim. Ima dobrih ljudi u ovom muzičkom svetu, zahvalan sam na njihovom odnosu. Aleksandra Prijović mi je uputila savete, ona je iskrena, prizemna, jednostavna. Rekla mi je da ostanem svoj i ne izgubim sebe, da ostanem priseban i zahvalan.

Sprema nove pesme

- Idući mesec izlazi moja prva pesma, a do Sava Centra će biti lepi broj mojih novih pesama, publika će mnogo više mene dobiti - rekao je Jakov, a potom otkrio da li ga je neki izvođač ,čije pesme izvodi, kontaktirao?

- Najdraža pesma mi je "Libar" od Džibonija, jako mi je bilo drago što je moja izvedba došla do njega jer mi on znači kao izvođač.

