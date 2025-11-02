EVO ŠTA JE ALEKSANDRA PRIJOVIĆ REKLA MOMKU ZA ČIJI SE KONCERT GRABI CEO BALKAN IAKO JOŠ UVEK NEMA SVOJU PESMU! Jakov otrkio šta je razgovarao sa pevačicom
Jakov Jozinović pre nekoliko dana održao je koncert u MTS dvorani u Beogradu, a nakon spektakla u razgovoru za medije je sumirao utiske.
- Nisu se slegli utisci nakon koncerta, teško da će se to desiti brzo. Bilo je toliko emocija i toliko ljubavi te večeri, nisam imao pojam o vremenu koliko je bilo dobro - rekao je Jakov na samom početku razgovora.
Koncert je bio rasprodat u sat vremena, da li si bio svestan da ta opcija postoji?
- Nisam bio svestan toga, radili smo pre toga manji koncert u Beogradu, kad smo gledali šta je sledeće ovo nije bilo u planu. Ovo je bilo van svake pameti i izvan svih mojih očekivanja. Novi koncert je zakazan u Sava Centru, tu se vidimo 28. marta. To je subota, svi će moći da dođu. Ovaj prostor zaslužuje najbolje i najbolje će dobiti, publika nije svesna šta im spremam. Koliko novih pesama, obrada, ne bih dalje otkrivao ali biće to veče za pamćenje.
O suzama na koncertu
Jakov je na koncertu i zaplakao, a kako kaže, ne seća se kada je bio poslednji put da je tako plakao.
- Sve mi je tada došlo u glavu, to je bila čista emocija i sreća zbog svega. Ne sećam se kada sam poslednji put tako plakao.
Brojne poznate ličnosti su bile na njegovom koncertu, a među njima je i Aleksandra Prijović.
- Ja nisam bio svestan do koga dolazi sve ovo što radim. Ima dobrih ljudi u ovom muzičkom svetu, zahvalan sam na njihovom odnosu. Aleksandra Prijović mi je uputila savete, ona je iskrena, prizemna, jednostavna. Rekla mi je da ostanem svoj i ne izgubim sebe, da ostanem priseban i zahvalan.
Sprema nove pesme
- Idući mesec izlazi moja prva pesma, a do Sava Centra će biti lepi broj mojih novih pesama, publika će mnogo više mene dobiti - rekao je Jakov, a potom otkrio da li ga je neki izvođač ,čije pesme izvodi, kontaktirao?
- Najdraža pesma mi je "Libar" od Džibonija, jako mi je bilo drago što je moja izvedba došla do njega jer mi on znači kao izvođač.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: