Nedavno je sve popularniji pevač Daniel Trenčovski objavio spot za pesmu „Jači nego ikad“. Video ove numere već ima skoro milion pregleda na Jutjubu. Međutim, malo kome je poznato da je ova pesma nastala inspirisana udesom koju je doživeo neko blizak mladom pevaču.

 - Pre nekoliko meseci moj blizak prijatelj doživeo je strašan udes… jedva je preživeo. Ti dani su bili teški, puni straha, ali i zahvalnosti što je ostao živ - kaže Daniel, koji je autor ove numere.

Daniel Trenčovski Foto: Printscreen YouTube

- Nekoliko nedelja kasnije, sanjao sam pesmu. Probudio sam se s melodijom i rečima koje su mi odzvanjale u glavi, i za samo par dana napisao sam celu pesmu. Znao sam tačno kako i šta treba da bude, kao da mi je neko odozgo poslao poruku. Pesma „Jači nego ikad“ je više od muzike za mene. U njoj je priča o borbi, o zahvalnosti, o veri da posle svega što nas slomi možemo da ustanemo još snažniji – rekao je Daniel i dodao:

– Ova pesma je posebna, iskrena i lična. Napisana iz srca, sa porukom da ma šta da nam se dogodi u životu, uvek možemo da se vratimo jači nego ikad. 

Kurir.rs/nemazabranjenih.rs

