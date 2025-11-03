Slušaj vest

Jelena Karleuša je tokom razgovora za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 15 časova, pročešljala sve aktuelne teme.

Pop zvezda je ispričala i u kakvim je odnosima sa ostalim članovima žirija "Pinkovih zvezda", ali i da li prati "Zvezde Granda".

- Iskreno, ne pratim "Zvezde Granda". Samo kad mi producent pošalje one rejtinge, pa vidim da ih gazimo, i to je sve što me interesuje. Oni imaju višedecenijsku tradiciju i oni ce se još dugo boriti za to neko mesto u vrhu šou-biznisa. Ali kad je reč o intrigantnosti, interesantnosti, mladoj i novoj energiji, ne mogu da se porede s nama. Njih gledaju stariji ljudi, nas mladi. Vratili smo mlade da gledaju televiziju. Najbliži k srcu mi je Bosanac, iako čovek ima 70 plus godina. Mi vajbujemo fantaštično iako je on iz Bosne, harmonikaš, starog kova. Desingerica je sa mnom možda najidealniji po energiji. On je neka uvrnuta, malo agresivnija verzija mene. Viki ima vajb malo ozbiljnije gospođe, ja nosim uši, rogove, pravim haos. Zorica Brunclik je prava diva i ona treba da ostane takva do kraja, da drži nivo. Ona je muzička legenda vrlo interesantnog izgleda i ponašanja. Volela bih da je malo opustim i da više vajbuje sa mnom, i radim na tome. Nikad je pre nisam upoznala. Sviđa mi se. Ona je uglavnom jako ljuta, ali joj se smeši onaj ljuti brk kad ja nešto kažem. Simpatična mi je. Podseća me na moju tetku Danijelu, stalno je ljuta, a zapravo je jako dobar čovek - uverena je pevačica.

Jelena je otkrila i zbog čega nije otpevala pesmu "Mama"Nataše Bekvalac, koja je prvo ponuđena njoj od tekstopisca Nadice Mutavdžić.

- Kad sam upoznala Nadicu, to me je baš potreslo. Rekla mi je da je pesmu "Mama" napisala za Divnu i mene još pre tri godine.Na kraju je završila kod Nataše Bekvalac jer se ja nisam javljala. Prosto, nije mogla da dode do mene, a pisala mi je, a ja nisam videla. Rekla mi je da Nataša to zna i da joj je rekla. Drago mi je što je ta pesma kod nje, Nataša je to fantastično odradila - zaključila je Karleuša.

Kurir.rs

