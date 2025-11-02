Slušaj vest

Ljiljana Stanišić priredila je publici i gostima nezaboravan trenutak tokom snimanja svoje emisije, kada je u razgovoru sa Milomirom Marićem napravila simpatičan lapsus koji je nasmejao sve prisutne u studiju.

Naime, dok je najavljivala sledeći deo emisije, voditeljka emisije "Pusti brigu", koja se emituje nedeljom od 16 časova na Kurir televiziji,  pozvala je goste u kuhinju kod Dejana Šutanovca. Međutim, umesto da kaže „kuvar“ izletelo joj je „ku*var“

Smeh do suza

Ljiljana Stanišić napravila lapsus u emisiji Izvor: Kurir

- Dragi moji gosti sada je vreme da mi vas ugostimo kako dolikuje. Gospodine Mariću, Katarina, Jami, Milice izvolite u našu kuhinju da probate specijalitete našeg Dekija, svetskog ku*vara, pardon kuvara-rekla je ona i uhvatila za glavu shvativši šta je rekla.

Marić i ekipa u studiju prasnuli su u smeh, a i sama voditeljka nije mogla da zadrži suze od smeha.

- Molim, šta si to rekla? Molim te ponovi, Ljiljo. Kakve ku*ve, ovo su poštene žene, na šta liči ovo? U šta si se ti pretvorila. Ljiljo, šta pričaš. Ti si tako nazvala ove učesnice. Šta je ovo? Šta si ti nas skupila sa ulice mi da jedemo - šalio se Marić kako bi zadržao pažnju gledalaca na novinarkin lapsus. 

Zanimljiva ekipa u studiju

Pusti Brigu do usijanja Foto: Marko Karovic

Voditeljka je želela da ispravi grešku:

- Bože, kakav lapsus! Naravno, mislila sam kuvar! - pravdala se Ljiljana kroz smeh, dok je Marić dobacio:

-Nemoj da se vadiš, sad je kasno!

Snimak ovog duhovitog trenutka brzo je počeo da kruži društvenim mrežama, a komentari gledalaca su mahom pozitivni – mnogi su pohvalili Ljiljaninu spontanost i sposobnost da se našali na sopstveni račun.

Jedno je sigurno ovakav lapsus se ne zaboravlja lako, a emisija Ljiljane Stanišić je još jednom pokazala da se uvek može dogoditi nešto neplanirano, ali urnebesno!

Kada je došao trenutak da domaćica emisije Ljiljana ugosti goste u kuhinji kod Dejana Šutanovca nastao je smeh. 

Dejan je dobacio iz kuhinje.

- E, ovo je prava emisije

Marić je insistirao da se ovaj deo iz emisije nikako ne iseče.

- Ovo su poštene žene i molim vas da sve ostavite kako jeste da se vidi kako smo se lepo šalili i zabavili. Nisam skoro bio u zabavnijoj emisiji-poentirao je ugledni voditelj. 

