Slušaj vest

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporterka Katarina Rogojević razgovarala je sa jednim od najaktuelnijih voditelja sa naših prostora, Milenom Miliševićem, koji je progovorio o spektakularnoj sezoni najgledanijeg rijalitija svih vremena, ''Eliti 9''.

On je progovorio o brojnim dešavanjima koja nas očekuju u Beloj kući sutra, te je otkrio da će novi ulazak, totalno promeniti tok rijalitija.

Šta se to sprema, da li možemo reći da od sutra više ništa neće biti isto?

- Sutra je vanredno ubacivanje. Od sutra zaista neće biti isto. Ima da gori sve, kad to kažem, tako je. Nikada nismo imali takvu ekspanziju priča, kad je rijaliti u pitanju. Mnogo dešavanja, mnogo porodičnih priča.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

Šta ti kažeš, kada je reč o dešavanjima između Luke i Aneli, mnogi govore da ti mnogo toga znaš jer ti se poveravaju, o čemu je reč?

- Aneli mi se poveravala. Ona nije iznela ni 10% onoga što se njima dešavalo. Ona se mnogo toga rekla Marku Đedoviću. Mislim da je pored toga, priča između Asmina i Aneli nešto što će se tek raščivijati. Oni sve više komplikuju sve, vreme je da se sve otkrije i iznese. Biće još ulazaka koji će rasplamsati sva ta dešavanja. Vatra tek tinja. Što se Aneli i Luke, oboje lažu o tome šta se napolju dešavalo. Kad dođe trenutak, sve će to iskrisalisati.

Nacija će se šokirati

Šta će to biti najšokantnije?

- Nacija će se najviše šokirati. Akteri ne toliko, jer oni i sami znaju šta je istina. Mislim da Aneli mnogo skriva pravu istinu o odnosu sa sestrom Sitom. Isto tako je predstavljala vezu sa Lukom idiličnom, pa eto šta se desilo i šta smo do sada sve saznali. Najbolje je kad sami sebe opanjkavaju, pa razotkriju sami sebe, to je uvek najbolje. Tu su umešani odnosi sa roditeljima, odnosi sa prijateljima. Aneli nema idilične odnose sa svojom prodicom, tek će se o tome dalje govoriti. Luka je prvi koji jedno kaže, pa onda sam sebe demantuje. Savetujem gledaoce da budu strpljivi i da vide kako će se situacija dalje razvijati. Videćemo kako će se dalje situacija razvijati.

Pogledajte dodatni snimak: