Majka Milana Miloševića nedavno je izašla iz bolnice u kojoj je provela 236 dana. Voditelj "Elite" joj je redovno odlazio u posetu, a sada je otkrio da je morao da je smesti u dom za stara lica što mu teško pada. Ipak, tu odluku, koja je bila majčina, smatra najboljom jer joj je potrebna nega 24 sata.

- Mama mi je izašla iz bolnice posle 236 dana, ne može da bude kod mene kući, morao sam da je smestim u dom. To je bilo neizbežno jer joj treba nega 24 sata - rekao je Milan u emisiji "Premijera - Vikend specijal" pa nastavio:

Ispovest Milana Miloševića Foto: Boba Nikolić

"Dom je na tri minuta od moje kuće"

- Ona se jeste oporavila, ali treba joj nega. Velike probleme ima što se tiče zdravstvenog stanja, prvo je bila njena ideja, ali svaki dan sam kod nje, to je tri minuta peške od moje kuće. Nadam se da sam uradio najbolje, prvi put sam posegnuo za tabletama za smirenje. Ona mi je govorila da je nikad ne smestim u dom do pre par godina, ali jasno je koliko je sati kada je ona ovo sama odlučila. Bolje je nego što je bila jer je bila na samrti, ali sad je ovo najbolje rešenje i izbor koji sam napravio. Ja sam svaki dan kod nje, sad nas gleda, a čim završim idem kod nje. Vidim zadovoljstvo na njenom licu - rekao je Milan.

Podsetimo, on je govorio i o vanrednom ubacivanju u "Eliti" koje se očekuje u ponedeljak, 3. novembra.

- Sutra je vanredno ubacivanje. Od sutra zaista neće biti isto. Ima da gori sve, kad to kažem, tako je. Nikada nismo imali takvu ekspanziju priča kad je rijaliti u pitanju. Mnogo dešavanja, mnogo porodičnih priča.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

On se dotakao i odnosa između Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

"Luka i Aneli lažu"

- Aneli mi se poveravala. Ona nije iznela ni 10% onoga što se njima dešavalo. Ona je mnogo toga rekla Marku Đedoviću. Mislim da je pored toga, priča između Asmina i Aneli nešto što će se tek raščivijati. Oni sve više komplikuju sve, vreme je da se sve otkrije i iznese. Biće još ulazaka koji će rasplamsati sva ta dešavanja. Vatra tek tinja. Što se Aneli i Luke tiče, oboje lažu o tome šta se napolju dešavalo. Kad dođe trenutak, sve će to iskrisalisati.

Otkrio je šta će to biti najšokantnije.

Milan Milošević Foto: Printscreen/Instagram

- Nacija će se najviše šokirati. Akteri ne toliko, jer oni i sami znaju šta je istina. Mislim da Aneli mnogo skriva pravu istinu o odnosu sa sestrom Sitom. Isto tako je predstavljala vezu sa Lukom idiličnom, pa eto šta se desilo i šta smo do sada sve saznali. Najbolje je kad sami sebe opanjkavaju, pa razotkriju sami sebe, to je uvek najbolje. Tu su umešani odnosi sa roditeljima, odnosi sa prijateljima. Aneli nema idilične odnose sa svojom prodicom, tek će se o tome dalje govoriti. Luka je prvi koji jedno kaže, pa onda sam sebe demantuje. Savetujem gledaoce da budu strpljivi i da vide kako će se situacija dalje razvijati.