Nenad Knežević Knez uveliko sprema svoj solistički koncert , a sada je progovorio o dugogodišnjoj karijeri, svojim počecima, a otkrio je i da će se njegova ćerka Ksenija Knežević, koja je stekla popularnost kao članica grupe Hurricane, uskoro udati.

Uveliko se sprema za koncert

- Ostalo je malo više od mesec dana do koncerta, ali to prođe meteorskom brzionom. Počeo sam da se spremam i to nije jednostavan zadatak, 33 godine karijere sumirati nije lako. Puno hitova i pesama, ali sve to uklopiti, pozvati ljude sa kojima sam sarađivao jer su mi prijatelji, napraviti tu gradaciju i sve podići produkcijski na ozbiljan nivo i napraviti emotivni rolerkoster. To je jedna dobra žurka, devedesete, balade, biće za svakog po nešto. Ja sam uradio novi album "Finale", Sergej je umešao prste, a tri saradnika su radili tekstove. Sve pesme su žive i više su za neki period leta, a ja sam prolongirao rad na albumu, pa će ljudi sada slušati letnje pesme u ovom periodu. Izaći će svih osam pesama do mog koncerta - rekao je Knez u emisiji "Premijera-Vikend specijal" i nastavio:

Nenad Knežević Knez Foto: ATA images

- Za Cecu sam pisao divne pesme, videćete glumce sa kojima sam sarađivao, svi će biti na koncertu, ne kao gosti, ali biće. Ne mogu da otkrijem jer ne bi bilo iznenađenja, koncert će biti spektakularan i ko god da bude došao neće se pokajati. Ksenija i ja smo spremili nešto posebno za koncert, nije je bilo dugo jer je odlučila da napravi pauzu, vratiće se kad oseti potrebu. Sprema se svadba krajem maja ili početkom juna, svima nam je drago jer hoće to da ozvaniče.

U osnovnoj školi imao bend

On se prisetio početka karijere.

- Prvi nastup sam imao sa šest godina, tako je i Ksenija krenula. Ona je nastupala na dečjim festivalima, a posle je krenula i sa bendom. Ja sam počeo kao dete, a kasnije sam u osnovnoj školi imao bend, tada smo počeli da pravimo prve pesme. Mi smo radili po šest meseci na primorju gde sam se kalio. Sa pesmom "Ti si kao magija" skrenuo sam pažnju na sebe, a onda je izašao i album, pa je krenulo ludilo i popularnost regionalno. Mene su slušali u Bosni, Hrvatskoj i Makedoniji, bilo je nastupa i turneja i u dijaspor -rekao je Knez i ispričao anegdotu sa Sergejom Ćetkovićem:

Sergej Ćetković iznenadio Kneza Foto: Printscrean

Sergej Ćetković izleteo iz ormara