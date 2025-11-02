Slušaj vest

Pevačica Gabrijela Pejčev je popularnost stekla u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a najviše se proslavila učešćem u rijalitiju "Farma", gde se saznalo da je bila u vezi sa oženjenim kolegom Semirom Džankovićem.

Ona se po izlasku iz rijalitija suočila sa osudom javnosti, a kasnije je napustila Srbiju i preselila se u Bugarsku.

Gabrijela i danas radi kao pevačica, a na društvenim mrežama je vrlo aktivna.

Pevačica ima bend sa kojim radi već duže vreme, a mnogi se i danas pitaju zbog čega je nema malo više u javnosti.

Gabrijela: "Ranije nisam znala šta pričam"

Inaće, o svom učešću u rijalitiju i svojim postupcima, Gabrijela je otvoreno govorila za medije.

- Generalno se ne kajem ni za šta, pa ni za učešće u tom projektu. Učešće mi je oduzelo tu neku vrstu privatnosti koju sam ranije imala. Posle je nastao totalni kolaps i situacije iz kojih je teško da se izvučeš normalan. Najveći problem je što sam bila jako mlada, da sam to prolazila u tridesetim godinama to ne bi bilo tako.

- Tada nisam znala šta da pričam u intervjuima, a u svakom sam bila maksimalno iskrena što me je najviše koštalo. Da sam umela bolje, sigurno bih uradila. U Srbiji je dosta tabu tema pričati o depresiju, a danas je to kod mladih dosta prisutno.

- Ljude je sramota da priznaju da su išli kod psihoterapeuta ili psihologa. Ja stvarno nemam problem sa tim jer sam dosta mlada upala u celu tu priču, jednostavno neki naslovi i ljudi, istine i neistine poljuljaju čoveka - iskreno je rekla Gabrijela.

