Aco Pejović i Katarina Grujić narednog vikenda nastupiće u Dubaiju. Za ovaj koncert vlada veliko interesovanje, što i ne čudi s obzirom na to da je Aco već jednom izdominirao u Dubaiju, dok se za Kaću zna da je uz nju dobar provod zagarantovan.

Brojni menadžeri, biznismeni, sportisti koji nastupaju za klubove sa Bliskog istoka, kao i oni koji će zbog koncerata doputovati iz drugih zemalja, rezervisali su svoja VIP mesta u prestižnom klubu. Među njima će se naći i veliki broj poznatih ličnosti iz naše zemlje - pevača, voditelja i menadžera.

Aco Pejović Foto: Promo/Zoran Ilić,Goran Srdanov

- Među prvima su karte za ovaj spektakl, koji će se održati u subotu, 8. novembra, kupili fudbaleri koji trenutno igraju na Bliskom istoku, ali čija se imena, za sada, drže u tajnosti. Takođe, Milan i Snežana Borjan, kao i Marko Gobeljić, pratiće koncerte iz prvog reda. U separeima luksuznog kluba naći će se i Kaja Ostojić, kao i Bane Obradović - otkrio je dobro obavešten izvor.

Stiže i Sanja Marinković

I Sanja Marinković neće propustiti ovaj nastuo, a ona će u Dubai otputovati sa prijateljicama.

- Pejoviću je ovo drugi nastup u Dubaiju u istoj organizaciji, a imajući u vidu da se prošle godine tražila karta više, ne čudi što je situacija identična i ovog puta. Kaća, s druge strane, do sada nije nastupala u Dubaiju, pa je zbog velikog interesovanja odlučila da osveži repertoar i uvrsti nekoliko novih pesama koje će sigurno podići publiku na noge - otkriva izvor.

Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić

I Aco Pejović i Katarina Grujić krajem ove nedelje putuju u Dubai, gde će sa svojim bendovima održati tonske probe i pripremiti se za spektakl. Koncertna noć za pamćenje počeće u 21 čas nastupom Katarine Grujić, dok će oko ponoći na binu izaći Aco Pejović, koji će do ranih jutarnjih sati zabavljati publiku svojim najvećim hitovima.