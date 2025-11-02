EVO KAKAV JE DOMAĆIN MLADEN MIJATOVIĆ! Snimio se u svom domu kako priprema doručak i iznenadio sve (FOTO)
Poznati novinar Mladen Mijatović pokazao je pratiocima na društvenim mrežama jednostavan recept za zdrav doručak koji se sprema sa samo dva sastojka.
Obrok je pripremio u blenderu, a potrebni su samo borovnice i mleko. Sve se izblenda u fini napitak, koji je, kako Mladen kaže, brz i daje puno energije.
- Brz i zdrav obrok koji daje puno energije - napisao je Mijatović u opisu videa koji je objavio na društvenoj mreži Instagram.
Pre ovog recepta, Mladen je često delio i druge savete, a posebno ističe da dan voli da započne i završi limunadom.
- Limunada je najbolji izbor u svako doba godine i svakog dana - stoji u opisu videa.
Ovaj jednostavan doručak idealan je za sve koji žele da brzo i zdravo počnu dan, a pri tome ne troše mnogo vremena u kuhinji.
Kurir.rs