Poznati novinar Mladen Mijatović pokazao je pratiocima na društvenim mrežama jednostavan recept za zdrav doručak koji se sprema sa samo dva sastojka.

Obrok je pripremio u blenderu, a potrebni su samo borovnice i mleko. Sve se izblenda u fini napitak, koji je, kako Mladen kaže, brz i daje puno energije.

Mladen Mijatović priprema zdrav doručak

- Brz i zdrav obrok koji daje puno energije - napisao je Mijatović u opisu videa koji je objavio na društvenoj mreži Instagram.

Pre ovog recepta, Mladen je često delio i druge savete, a posebno ističe da dan voli da započne i završi limunadom.

- Limunada je najbolji izbor u svako doba godine i svakog dana - stoji u opisu videa.

Ovaj jednostavan doručak idealan je za sve koji žele da brzo i zdravo počnu dan, a pri tome ne troše mnogo vremena u kuhinji.

