Poznati voditeljski tandem, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na Hepi televiziji. Nakon punih 18 godina rada jedan od najistaknutijih novinara u našoj zemlji odlučio je da napusti pomenutu medisku kuću u i karijeru preusmeri u drugom pravcu.

Da su Marić i Korša napustili Hepi televiziju vest je o kojoj se danima priča, a čuveni novinar i voditelj je bio gost u emisiji "Pusti Brigu", koja se emituje nedeljom od 16 sati na Kurir televiziji. Autor emisija "Ćirilica" i "Goli život" gostovao je upravo sa koleginicim sa kojom je vodio jutarnji program, a koja je sa njim napustila Hepi i pevačicama Jasnom Milenković Jami i Milicom Jokić. U studiju je bio blažen među ženama što je voditeljki Ljiljani Stanišić priznao da mu i te kako prija, ali i da to nikako njegovoj supruzi Vesni Radusinović ne smeta.

"Ko god se pojavi sa njom biće poznat i važan u zemlji"

- Ona je navikla da sam okružen lepoticama - rekao je na početku i dodao:

- Ne znam ko još mene tolike godine gleda? Ja sam malo zakrčio i posustao, ja sam čipovan. Čak me i Vesna uključuje i isključuje - kazao je kroz osmeh i onda se obratio Jami:

- Najbolje stvari o temi nisu napisane. Jednom prilikom došli neki umni ljudi i mi govorimo o budućnosti zemlje i ja pitam jednog političara o tim odnosima među zemljama, kad on meni usred razgovora kaže: "Upoznao sam Jami". Ja u šoku. On je mislio da ko god se pojavi sa njom biće nešto mnogo bitan u zemlji. Danas je dogurao i do svetskog biznisa, postao je milioner. Tako je to kad upoznate Jami - istakao je Marić.

Milenkovićeva se složila:

- Zaista je tako bilo. Ko se slikao sa mnom taj je dobio veliku popularnost u to vreme. Ali ja cenim mudre i pametne ljude kao što je Marić. Važno je da imate sarkazam u meri.

Početak Katarininie karijere uz Marića

Korša se ubacila:

- Marićev zadatak je da bude pametan, a ja da budem lepa i onda to savršeno funkcioniše. Trebalo je doći do toga da se sedne sa Marićem. Ko to ume da iskoristi dobio je veliki blagoslov. Rekli su mi: "Teško tebi, sa njim nije lako". On svima voli da pomogne i da nas nauči kako da budemo bolji. Sa njim je uvek zabavno u studiju i to su gledaoci osetili. Marić je kroz sarkazim rekao mnogo veće istine nego bilo ko - istakla je voditeljka.

"Bio sam zabranjen"

To se Mariću svidelo:

- Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života. Ja sam bio zabranjen, nisam se pojavio do dve hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Ja nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. Ljudi misle da se mi smejemo budalama koji nas gledaju, a nisu razmeli da se ja smejem njima - otkrio je tajnu voditelj.

Milica Jokić je unela vedrinu u studio.

- Meni je toliko lepo i zabavno sa vama jer u ovakvoj ekipi nikada nisam bila - rekla je kroz osmeh, a Milomir je poentirao:

- Ova emisija je neverovatna. Ovde čak i onima koji znaju da pevaju dozvoljavaju da pevaju - našalio se na kraju.

