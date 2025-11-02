Slušaj vest

Poznati voditeljski tandem, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na Hepi televiziji. Nakon punih 18 godina rada jedan od najistaknutijih novinara u našoj zemlji odlučio je da napusti pomenutu medisku kuću u i karijeru preusmeri u drugom pravcu.

Da su Marić i Korša napustili Hepi televiziju vest je o kojoj se danima priča, a čuveni novinar i voditelj je bio gost u emisiji "Pusti Brigu", koja se emituje nedeljom od 16 sati na Kurir televiziji. Autor emisija "Ćirilica" i "Goli život" gostovao je upravo sa koleginicim sa kojom je vodio jutarnji program, a koja je sa njim napustila Hepi i pevačicama Jasnom Milenković Jami i Milicom Jokić. U studiju je bio blažen među ženama što je voditeljki Ljiljani Stanišić priznao da mu i te kako prija, ali i da to nikako njegovoj supruzi Vesni Radusinović ne smeta.

"Ko god se pojavi sa njom biće poznat i važan u zemlji"

- Ona je navikla da sam okružen lepoticama - rekao je na početku i dodao:

- Ne znam ko još mene tolike godine gleda? Ja sam malo zakrčio i posustao, ja sam čipovan. Čak me i Vesna uključuje i isključuje - kazao je kroz osmeh i onda se obratio Jami:

Jami i Milomir marić u "Pusti brigu" Foto: Marko Karovic

- Najbolje stvari o temi nisu napisane. Jednom prilikom došli neki umni ljudi i mi govorimo o budućnosti zemlje i ja pitam jednog političara o tim odnosima među zemljama, kad on meni usred razgovora kaže: "Upoznao sam Jami". Ja u šoku. On je mislio da ko god se pojavi sa njom biće nešto mnogo bitan u zemlji. Danas je dogurao i do svetskog biznisa, postao je milioner. Tako je to kad upoznate Jami - istakao je Marić.

Milenkovićeva se složila:

- Zaista je tako bilo. Ko se slikao sa mnom taj je dobio veliku popularnost u to vreme. Ali ja cenim mudre i pametne ljude kao što je Marić. Važno je da imate sarkazam u meri.

Početak Katarininie karijere uz Marića

Korša se ubacila:

- Marićev zadatak je da bude pametan, a ja da budem lepa i onda to savršeno funkcioniše. Trebalo je doći do toga da se sedne sa Marićem. Ko to ume da iskoristi dobio je veliki blagoslov. Rekli su mi: "Teško tebi, sa njim nije lako". On svima voli da pomogne i da nas nauči kako da budemo bolji. Sa njim je uvek zabavno u studiju i to su gledaoci osetili. Marić je kroz sarkazim rekao mnogo veće istine nego bilo ko - istakla je voditeljka.

Milomir Marić na Kurir televiziji Foto: Marko Karovic

"Bio sam zabranjen"

To se Mariću svidelo:

- Korša me upoznala u poslednjoj fazi mog života. Ja sam bio zabranjen, nisam se pojavio do dve hiljadite, pustili su me u novine za ove pismene. Ja nisam zabavljao narod nego neke od nekih najlepših Srpkinja. Uvek sam političarima govorio da su unesrećili narod i da ja ne mogu da im pomognem. Ljudi misle da se mi smejemo budalama koji nas gledaju, a nisu razmeli da se ja smejem njima - otkrio je tajnu voditelj.

Milica Jokić je unela vedrinu u studio.

- Meni je toliko lepo i zabavno sa vama jer u ovakvoj ekipi nikada nisam bila - rekla je kroz osmeh, a Milomir je poentirao:

- Ova emisija je neverovatna. Ovde čak i onima koji znaju da pevaju dozvoljavaju da pevaju - našalio se na kraju.

Ljiljana Stanišić napravila lapsus u emisiji Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStars"VESNA KUVA, A JA IDEM NA PIJACU SVAKOG VIKENDA!" Marić otkrio podelu kućnih poslova i zbog čega on nikad ne kuva: Ne želim da se brukam!
Milomir Marić
StarsSTUDIO SE TRESAO OD SMEHA! Voditeljka emisije "Pusti brigu" Ljiljana Stanišić napravila lapsus pa se uhvatila za glavu!
pusti brigu jami milomir foto marko karovic_52 (1).jpg
StarsMILOMIR MARIĆ NA KURIR TELEVIZIJI! – ne propustite danas u 16.00
Milomir Marić
StarsMILOMIR MARIĆ SE ODJAVIO SA HEPIJA: Poslednji jutarnji program završio ovim rečima
Milomir Marić
StarsMARIĆEVE KOMŠIJE OTKRILE SVE O NJEMU I VESNI: Vlado i Ljudmila ispričali nepoznate detalje - Mislio sam da je neki uticajni političar, evo zašto! (FOTO)
Milomir Marić.jpg

Milomir Marić prvi intervju imao sa 14 godina Izvor: Kurir