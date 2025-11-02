Slušaj vest

Novinar i voditelj, Milomir Marić, nakon punih 18 godina rada na Hepi televiziji odlučio je da da otkaz i napusti ovu medijsku kuću, a isti potez povukla je i njegova dugogodišnja koleginica i saradnica, voditeljka Katarina Korša.

Marić je 30. oktobra poslednji put vodio Jutarnji program na Hepiju, nakon čega je napustio srećnu televiziju.

1/5 Vidi galeriju Katarina Korša i kolega Milomir Marić Foto: Printscreen YouTube, Tamara Trajković, Printscreen/Happy

Kako je ostavio neizbrisiv trag u domaćim medijima, a njegovo ime bilo mnogima sinonim za pomenuti mediji, sada se mnogi pitaju gde će nastaviti karijeru.

Otkrio gde će nastaviti karijeru

Sve do sada voditelj nije želeo da otkriva, a onda se na Instagramu pojavila najava koja je iznenadila sve.

"Svet se menja iz dana u dan — ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. ‘Dan na dan’ — informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. ‘Dan na dan’ – jer nije svaki dan isti dan", piše u najavi.

Kako je najavljeno, Milomir Marić i Katarina Korša od sutra, 3. novembra, vodiće "Dan na dan" radnim danima od 07-10h, na TS media live.

Kurir.rs

Marić: "Idem na pijacu svakog vikenda":