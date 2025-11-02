Slušaj vest

Pevač Dragan Kojić Keba sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", gde ga je dočekala supruga Olja Kojić.

Srdačni zagrljaji i poljupci između supružnika odmah su privukli pažnju okupljenih, ali svi su primetili i zavoj na ruci pevača.

Kebu ujeo pas za ruku

Na pitanje šta se dogodilo, Keba je otvoreno priznao:

- Ujeo me je pas, zaigrao sam se sa njim - priznao je Keba.

Međutim, peh je nastavio da ga prati i nakon dolaska kući. Dok je ubacivao stvari u automobil, Keba je udario glavu u gepek, što mu je očigledno izazvalo bol, jer se odmah uhvatio za glavu.

Keba o supruzi

Inače, Keba je jednom prilikom govorio o supruzi Olji i tada je istakao da je ona iz ugledne porodice.

- Kada sam zaprosio moju Olju imala je tačno 18 godina. Tog dana u Mostaru obukao sam najlepše što sam imao tada, a imao sam samo jedno, odelo i jednu svilenu košulju i hrabro se uputio i to na njen predlog (a takav običaj i jeste) u jednu od najlepših i najbogatijih kuća u Mostaru kod njenih roditelja da je zaprosim. Sve je prošlo kao u nalepšem snu i nakon par meseci desila se svadba- rekao je on i dodao:

- Nije mi zasmetalo što Olja potiče iz veoma divne i veoma bogate porodice. Ali ipak sam osećao lagani lični “teret” zbog toga. Verovao sam u sebe. Volim svilu i imao sam tada samo jednu svilenu košulju ali sam obećao tada Olji i sebi da ih jednoga dana ne može izbrojati koliko ću ih imati- rekao je Keba, pa otkrio da je tada poželeo da vremenom ispeva pesmu o svilenoj košulji.

