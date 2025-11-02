Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić napunio 70 godina, a na dan rođendana je gostovao u jednoj emisiji.

Voditeljka mu je tom prilikom u emisiji uživo priredila iznenađenje.

Naime, usred razgovora, ona je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.

Ljuba Aličić umalo zaplakao zbog rođendanskog iznenađenja u emisiji uživo

Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu, Šapcu, okružen dobrim prijateljima.

Rođendan slavi galantno

- Večeras sam u svom gradu, u Šapcu.Imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon, da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Imam malo kolega sa kojima se družim, a to su: Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova - naveo je Ljuba.

- Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo, videćete da je to gala - zaključio je Aličić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

