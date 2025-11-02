PREKINUT PROGRAM U EMISIJI UŽIVO Ljuba Aličić pred kamerama jedva zadržao suze zbog iznenađenja, a povod je poseban! (FOTO)
Pevač Ljuba Aličić napunio 70 godina, a na dan rođendana je gostovao u jednoj emisiji.
Voditeljka mu je tom prilikom u emisiji uživo priredila iznenađenje.
Naime, usred razgovora, ona je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.
Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu, Šapcu, okružen dobrim prijateljima.
Rođendan slavi galantno
- Večeras sam u svom gradu, u Šapcu.Imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon, da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Imam malo kolega sa kojima se družim, a to su: Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova - naveo je Ljuba.
- Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo, videćete da je to gala - zaključio je Aličić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".
Kurir.rs
