Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić napunio 70 godina, a na dan rođendana je gostovao u jednoj emisiji.

Voditeljka mu je tom prilikom u emisiji uživo priredila iznenađenje.

Naime, usred razgovora, ona je ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo pevača, koji zamalo nije zaplakao od sreće.

Ljuba Aličić umalo zaplakao zbog rođendanskog iznenađenja u emisiji uživo Foto: Printscreen YouTube

Nakon što je oduvao svećice, Aličić je otkrio da će proslaviti svoj rođendan u rodnom gradu, Šapcu, okružen dobrim prijateljima.

Rođendan slavi galantno

- Večeras sam u svom gradu, u Šapcu.Imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon, da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Imam malo kolega sa kojima se družim, a to su: Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova - naveo je Ljuba.

- Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo, videćete da je to gala - zaključio je Aličić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Kurir.rs

Ne propustiteStars“JEL TREBA U GAĆE DA STAVIM PARE?” Folker važi za kralja bakšiša, uzima i 25.000 € za veče, sad uhvaćen kako trpa šuške u džep: POBESNEO!
Ljuba Aličić
StarsBORA SANTANA SE GUŠIO U SUZAMA! Učesnik nikako da izbriše Milicu iz glave
Bora Santana grca u suzama
StarsOVAJ PEVAČ JE HALIDA BEŠLIĆA DOVEO U BEOGRAD! Nakon toliko godina otkrio istinu: Nisu ga odmah prihvatili...
dragana udovičić.jpg
Stars"VIŠE VOLIM UNUKE OD DECE" Ljuba Aličić otvorio dušu o naslednicima i ženi Željani s kojom je 43 godine u braku
Ljuba Aličić (3).jpeg
StarsSVE ZA KEŠ! NEKAD SE STIDELI, A SAD TRČE POD ŠATOR: Estrada okupirala šabački vašar: Ovo su basnoslovne cifre honorara
vasar.jpg

 Ljuba Aličić: