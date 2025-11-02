Slušaj vest

Pevač Peđa Jovanović na javnoj sceni je godinama. Pre hala, sala i arena, punio je splavove i klubove, te se susretao sa raznolikom publikom i više neprijatnih scena tokom nastupa.

On je otkrio kako reaguje ukoliko na njegovom nastupu dođe do žestoke svađe ili fitzičkog okršaja.

- Ja svakako gledam ako se bilo kakva situacija desi, da je neko malo više popio, pa je zahtevniji. Recimo nismo mu otpevali pesmu na vreme ili hoće odmah, a pre njega ima pet naručenih. Znam da smirim situaciju, naporno jeste i treba imati čelične živce i uglavnom sam hendlovao to kako treba. Dešavalo se da neko preti da hoće da me bije ako mu ne otpevam odmah pesmu, ali to se rešava, kažem: "Brate, smiri se, koju hoćeš pesmu?". Izbegavam maksimalno te situacije- rekao je on, pa ogovorio ko mu je u tim situacijama podrška.

- Najveća podrška definitivno sam sam sebi. Kad niko ne veruje u mene, ja verujem i mislim da ću sve da izguram.

Dva puta se razvodio od iste žene

Podsetimo, Peđa se dva puta razvodio od Ane Jovanović, a par se nedavno treći put pomirio. Peđa je jedno vreme imao problema sa alkoholom, a otkrio je i kako ih je rešio.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.