Pevačica Milica Todorović podelila je na društvenim mrežama snimak iz jednog lokala.

Ona se nakon što je ostala u drugom stanju povukla iz javnosti i posvetila sebi i trudnoći, te je svaka objava ispraćena neopisivom srećom fanova sa kojima se dugo nije družila na nastupima, te je ovaj snimak pravo osveženje za njih.

Milica Todorović trudna peva u kafani Foto: Printscreen Instagram

Naime, Milica je bila u jednoj kafani te podelila video na kom je sa mikrofonom u ruci i u kom je vidimo kako peva numeru "Jorgovani".

Milica, koja je u drugom stanju, sa zadovoljstvom je pevala hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina, dok su se prisutni pomno slušali.

Milica Todorović trudna peva u klubu Izvor: Kurir

Njoj je društvo pravio kolega i kum Stevan Anđelković, a Milica je bila u stajlingu sa providnim delovima.

Detalje ćete pronaći u videu koji je iznad.

U poodmakloj trudnoći zapevala na privatnom veselju i to u narodnoj nošnji

Milica je otišla u ilegalu i otkazala sve nastupe koje je imala, jer je želela da se potpuno posveti sebi i detetu, međutim, nedavno je isplivao jedan snimak Milice na jednoj svadbi.

Milica je nosila narodnu nošnju, a poodmakla trudnoća je nije sprečila da se lati mikrofona i mladencima od srca otpeva nekoliko pesama.

Ovaj video je iznenadio mnoge, s obzirom na to da je Milica odustala od svirki dok se ne porodi, ali je sada, izgleda, imala specijalan povod za to.

Nasmejana, sa malim viškom kilograma, ali vidno srećna Milica je zapevala stari narodni hit "Odakle si sele", dok je pevala ona je sve vreme držala mladu za ruku.

Kurir.rs

