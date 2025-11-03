Slušaj vest

Anabela Atijas progovorila je o odnosu sa ćerkom Lunom Đogani i otkrila da je nailazila na brojne negativne komentare i predrasude ljudi, koji su zaključke o njihovom odnosu donosili isključivo na osnovu razmirica koje su, kada su učestvovale u rijalitiju "Zadruga 1" imale pred kamerama.

Napadali je da oponaša ćerku

- Smatram da je sasvim normalno da se roditelji i deca posvađaju, i da u nekom trenutku dođe do razmirica. Ne poznajem osobu koja nije imala bar jednu svađu s ocem ili majkom. Sve je to život, samo što se nama sve to dešavalo pred kamerama, dok se kod drugih ljudi to dešava u četiri zida - započela je priču Anabela, kojoj su, kako kaže, ljudi zamerali i to što ćerku oponaša u pogledu oblačenja, kose, šminkanja.

- Ljudi su govorili da sam Lunin najveći neprijatelj, da sam joj ukrala stil oblačenja, frizuru, celokupan imidž. U tim trenucima su me negativni komentari pogađali, dok mi je s ove vremenske distance sve to presmešno. Žao mi je što su sebi dozvolili da sliku o našem odnosu grade isključivo na osnovu onoga što se dešavalo u rijalitiju. Zaboravili su koliko sam joj godinama pre toga bila posvećana i koliko smo bile vezane jedna za drugu. Ipak, ništa im ne zameram i smatram da svaka majka sve radi za dobrobit i ljubav svog deteta.

Ponosna baka

Pored toga što je ponosna majka, Anabela je i baka dve unuke, koje su, kako kaže, centar njenog sveta.

- Luna je stroga, dok je Marko potpuno razmazio Lanu i Miu. Podržavam ga i znam da jedan roditelj uvek mora da popusti i dozvoli deci da budu nestašna. Često ostavljaju haos iza sebe, ali ne mislim da je to loše. Deca bi i trebalo da budu razdragana, nestašna, vesela i uživaju u detinjstvu - kazala je pevačica za Informer i osvrnula se na mlađu ćerku Ninu, koja je odnedavno postala fitnes trener.

- Nina se od malena bavi sportom, ali nikada nisam želela da se hvalim njenim uspesima. Drago mi je što se osamostalila i počela da radi, verujem da je ovo prvi korak ka otvaranju njenog fitnes studija o kom sanja čitav život. Što se tiče Lune i mene, ne obraća previše pažnje na to da li vežbamo i kako se hranimo, ali verujem da bi nas, kada bismo se odlučile za svakodnevne treninge, sigurno dovela u red.

ako je u savršenoj formi, pevačica je priznala da su se svakodnevna putovanja i nastupi odrazili na njeno zdravlje.

- Išla sam na magnetnu rezonancu, koja je pokazala da su mi uklješteni vratni pršljenovi. Srećna sam jer je sve u redu i verujem da je taj mali problem posledica brojnih nastupa, putovanja i stalnog nošenja štikli.

Iako je s bivšim suprugom, s kojim često nastupa, u sjajnim odnosima, Anabela Atijas kaže da još uvek ne razmišljaju o tome da publiku obraduju novom duetskom pesmom.

