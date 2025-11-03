Slušaj vest

Klavijaturista "Slatkog greha" Ljubiša Marković Frenki preminuo je, saopšteno je na Instagram i Fejsbuk nalogu "Slatki greh".

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh", piše u objavi.

Supruga Zorana Zokija Radanova, klarinetiste i pratećeg vokala benda, oprostila se na društvenim mrežama oprostila od Frenkija iz Slatkog greha

Bend Slatki greh je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal)

Slatki greh

Lepa Brena i "Slatki greh" ne nastupaju zajedno od sredine devedesetih godina, ali je grupa nastavila da radi pod istim imenom svirajući proslave. Bend je nastao iz sastava "Lira šou" 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982. promenili su ime u "Slatki greh".

Nakon raspada grupe, Saša Popović, koji je preminuo 1. marta u Parizu, počinje da se bavi diskografijom, prvo u produkciji ZAM, a 1998. godine sa Lepom Brenom osniva "Grand produkciju".

- Mi smo nastavili da radimo kao "Slatki greh" i posle Brene. Dovodili smo nove ljude i radili smo godinama. Poslednjih godina radimo isključivo svadbe i zabave. Subotom i nedeljom, a preko nedelje smo slobodni. Nije da živimo u raskoši, ali normalan život možemo sebi da priuštimo. Teška su vremena, nije kao što je nekada bilo. Mladenci su sve zahtevniji, oni traže i dlaku u jajetu, traže samo zabavnu muziku, ali nije to problem, mi sve sviramo - rekao je ranije Zoki za Kurir.

"Slatki greh" je pre 11 godina ostao bez Dušana Trifunčevića, poznatijeg kao Lepi Bora, koji je preminuo 24. februara 2014. godine posle duže i teške bolesti. Lepa Brena je tada izrazila veliku žalost i otkrila kako je Trifunčević postao Lepi Bora.