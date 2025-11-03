Slušaj vest

Marina Tucaković pre više od pola veka ludo je volela pevača Olivera Mandića. Pevač i tekstopisac bili su 4 godine u vezi, a Oliver je kao i Marina samo jednom govorio o njihovom odnosu.

Mandić je tada bio na početku karijere, a Tucakovićeva mu je napisala velike hitovre. Pesma "Ljuljaj me nežno" je nastala dok su bili zajedno, a nakon što je numera postala ogroman hit njihovoj ljubavi je došao kraj.

-Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je „Ljuljaj me nežno“. Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim „Dođe mi da vrisnem tvoje ime“ i „Bobane“ – ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

Marina nikad nije krila ljubav s pevačem

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina Tucaković je svojevremeno rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem.

-Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala – ispričala je Tucakovićeva jednom prilikom.

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina.