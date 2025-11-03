Slušaj vest

Klavijaturista Ljubiša Marković Frenki, nekadašnji član legendarne grupe "Slatki greh", preminuo je, a njegovi prijatelji i saradnici su se oprostili od njega na društvenim mrežama.

Bend je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su živi Živojin Matić Žile (gitarista), Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal) i Lepa Brena.

Slatki greh

Bend je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Nakon raspada "Slatkog greha", Saša Popović, koji je preminuo 1. marta, počinje da se bavi diskografijom, prvo u produkciji ZAM, a 1998. godine sa Lepom Brenom osniva "Grand produkciju".

- Mi smo nastavili da radimo kao Slatki greh i posle Brene. Dovodili smo nove ljude i radili smo godinama. Poslednjih godina radimo isključivo svadbe i zabave. Subotom i nedeljom, a preko nedelje smo slobodni. Nije da živimo u raskoši, ali normalan život možemo sebi da priuštimo. Teška su vremena, nije kao što je nekada bilo. Mladenci su sve zahtevniji, oni traže i dlaku u jajetu, traže samo zabavnu muziku, ali nije to problem, mi sve sviramo - izjavio je radnije Zoki, koga smo gledali u emsiji "Nikad nije kasno".

Slatki greh ostao je pre 11 bez Dušana Trifunčevića, poznatijeg kao Lepi Bora, koji je preminuo 24. februara 2014. godine posle duže i teške bolesti. Lepa Brena je tada izrazila veliku žalost i otkrila kako je Trifunčević postao Lepi Bora.

Foto: Damir Dervišagić

- Odlazak Lepog Bore iliti Makse kako smo ga mi zvali u bendu, veliki je gubitak ne samo za njegove najmilije, nego i za nas njegove kolege i prijatelje. Kada je "Lepa Brena" startovala kao brend, hteli smo da ima nekog simpatičnog veseljaka koji je ludo zaljubljen u nju, a ona ga ne primećuje, pa je izbor pao na Maksu kog smo prekrstili u Lepog Boru - navela je pevačica tada u saopštenju.

Branislav Mijatović Mija (bubnjar) preminuo je 23. maja 2020., posle duge i teške bolesti.