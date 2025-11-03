Slušaj vest

Stanija Dobrojević se rasplakala gostujuću u emisiji zbog njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića, te je priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u rijalitiju.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija i dodala:

- Njegovu porodicu poštujem i imali smo lep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. Kako ja nekom da objasnim? On je to birao, ali kad je želeo da uđe, ja nisam želela to da sprečavam, želela sam da bude srećan, Pokušaće sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ja ne znam kako može da istrpi da gleda bivšu sa kojom ima dete sa drugim, mislim da mu teško pada, a da neće da prizna.

- Verovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelj. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje kao prijatelj jer mi je prvo bio to, pa partner. Puštam ovih devet meseci i sve će se pokazati, ja sam spremna na sve, svaki scenario. Ulicom kad prolazim, svi kažu da mi se dive, tako mi je servirano i pratim i gledam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako.