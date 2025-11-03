Slušaj vest

Ljubiša Marković Frenki, legendarne grupe "Slatki greh", iznenada je preminuo, a članovi benda su se na društvenim mrežama oprostili od njega.

Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh.

Frenki se u jednom od poslednjih intervuja u emisiji "In3gantno" sa setom prisetio uspomena i anegdota iz svojih najlepših godina na muzičkoj sceni. U jednom od poslednjih intervjua, Frenki se osvrnuo na prijateljstva i događaje koji su oblikovali njegovu karijeru, a posebno na vreme koje je proveo s velikim imenima poput Žike, Mije, Maksima, Lepe Brene i Saše Popovića.

- Takvi ljudi se retko rađaju. Žika je cimer bio sa Mijom, Maksa je bio sa Lepim Borom i Zokijem, a Saša i ja smo bili cimeri - pričao je Frenki, prisetivši se posebne povezanosti s Sašom Popovićem, s kojim je delio brojne trenutke u svom životu.

Lepa Brena i Slatki greh



Jedan od događaja koji mu je najviše ostao u sećanju bio je koncert u Cirihu.

- Pošto smo mi bili cimeri, u jednom trenutku nam se priključila i Brena. Nije želela da bude sama, pa smo uzimali apartman za nas troje. Spavamo mi, gde je Saša, izašao je, nema ga u sobi. Mi kroz prozor vidimo, on gleda izlog sa satovima, i tu prolazi jedan i počne da viče 'Partizanen banditen', i Saša padne. Dotrčali smo Brena u pidžami, ja u šorcu. Podigli smo ga i videli da ima veliku čvorugui na glavi - ispričao je Frenki sa setom.

Foto: Z.K.Munja

Osetio je da su svi članovi "Slatkog greha" bili posebni i veseli, a Saša je bio najmlađi, ali i najveseliji među njima.

- Nije voleo da ima ljude oko sebe koji nisu veseli. Njegovo je bilo da su svi u ekipi veseli i razdragani. Tako smo radili i koncerte - rekao je Frenki, osvrćući se na specifičan način na koji su nastupali.

Frenki se tada prisetio i anegdote o Breni, koja je u to vreme bila prava rokerka.

- Rekao sam Saši da će Brena da nas bije, dosta sam niži od nje, a i Saša. Ipak, odlučili smo se za nju kada smo čuli kako peva. Ona je Terezu Kesoviju imitirala u originalu, Josipu Lisac. Znala je dve pesme kada je došla u orkestar. Bila je rokerka i u Brčkom je pevala sa nekim orkestrom za igranke, zabavnu stranu muziku. Izvodili smo i mi neke tri stvari koje su u to vreme bile popularne na top listama.

Foto: Kurir/S.U.

Sećajući se svojih ranijih dana u muzičkim grupama, Frenki je ispričao da je Sašu poznavao šest meseci pre nego što je "Slatki greh" postao poznat.

- Bio sam u 'Neomont' grupi, pa u 'Pononisetu', a onda u 'Lira šou'. Da mogu da vratim vreme, opet bih isto. Kad god legnem, nešto mi padne na pamet, i sve se vraća, sve više i više kako starim.

- Lepo je to bilo vreme - rekao je na kraju intervua Frenki.