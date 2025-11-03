Milan se osvrnuo i na odnos Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta čiji je skandal obeležio nekoliko dana.

- Ana da je u Holivudu ona bi bila milijarderka, niko ne bi mogao da joj priđe. Ona diže Dubai u vazduh, izbačena je iz aviona, ovo nema nigde na svetu. Sve je više vole što upada u skandale, ona sve radi prirodno i pokazuje javno. Svi vole Anu Nukolić, a Rale da je voli ne bi ovo radio, da nije bio sa Indirom, ne bi ga niko ni znao. Ana zaslužuje mnogo boljeg frajera i da je neko vrati na put. Ona šta god da otpeva, to je hit, ona je zvezda po američkim standardima.