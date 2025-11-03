"MELINA NEMA BOGATOG VERENIKA, NEGO OŽENJENOG LJUBAVNIKA" Milan Milošević prozvao na Džinoviće: Samo se zataškavaju neke stvari
Voditelj Milan Milošević progovorio je o aktuelnim temama koje nedeljama unazad drmaju estradu. Milan je između ostalog prokomentarisao odnose u porodici Džinović, te istakao da se Melininom udajom samo prikrivaju krupniji skandali.
- Pusti me tih priča, ja mislim da se tu mnogo stvari zataškalo, stavljaju se neke priče koje nemaju veze sa životom. Čuo sam da nema bogatog verenika nego ljubavnika koji je oženjen. Mislim da se zataškavaju neke stvari, a on se pogubio, ne zna da li da priča o Melini ili ćerki. Najbolje je da ćuti, o njegovoj muzici se ne priča. Mislim da je doživeo da niko ne priča o pesmama, nego o ćerki - rekao je Milan u "Vikend Premijeri".
Melina postala maćeha
Podsetimo, Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a kako mediji prenose njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.
Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom, a izvor otkriva detalje.
- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.
Milan se osvrnuo i na odnos Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta čiji je skandal obeležio nekoliko dana.
- Ana da je u Holivudu ona bi bila milijarderka, niko ne bi mogao da joj priđe. Ona diže Dubai u vazduh, izbačena je iz aviona, ovo nema nigde na svetu. Sve je više vole što upada u skandale, ona sve radi prirodno i pokazuje javno. Svi vole Anu Nukolić, a Rale da je voli ne bi ovo radio, da nije bio sa Indirom, ne bi ga niko ni znao. Ana zaslužuje mnogo boljeg frajera i da je neko vrati na put. Ona šta god da otpeva, to je hit, ona je zvezda po američkim standardima.