Milomir Marić je sa koleginicom Katarinom Koršom jutros počeo da vodi novi jutarnji program "Dan na dan" na programu TS media.

Milomir i Katarina su se za ovaj poseban trenutak uskladili kombinacije, bili su nasmejani i gledaocima Srbije su poželeli "dobro jutro" s novog radnog mesta.

Katarina je ponela crni sako i skunju iznad kolena, koja joj je malo smetala, kako prenosi Telegraf, dok je Marić bio u standardnom autfitu, crnom odelu i beloj košulji.

- Dan na dan’ — informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute - piše u najavi.

Milomir Marić na novom radnom mestu

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno je saznao Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.