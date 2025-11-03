Slušaj vest

Juče je odjeknula vest da je rijaliti učesnica Marijana Zonjić, u drugom stanju, tačnije da je dele par dana od porođaja. Ona se oglasila za medije i otkrila kako se oseća, a onda je progovorila i o partneru.

- Jeste, istina je! Jako sam srećna, jedva čekam da postanem majka. Uloga majke je san svake devojke dok je mlada i jedna od najvažnijih životnih uloga. Trudiću se, pre svega, da izvedem ćerkicu na pravi put i da prvenstveno bude dobar čovek, što je i najvažnije! Čime će se baviti?! (smeh), malo je rano za to pitanje, ali svakako ću je podržati šta god bude bila njena odluka. Nisam i dalje svesna šta je to, verovatno ću postati kada je budem uzela u naručje, jer kažu da je taj osećaj neopisiv i jedva čekam da upoznamo našu Aleksiju - rekla je Marijana, a onda dodala:

- Zanimacija tokom trudnoće bila je opremanje mog prvog stana, koji ću iznajmljivati! Mi živimo u kući, a on je takav, da mi nikada ne bi dozvolio da pored njegovih nekretnina, ne bi mi dozvolio da živimo u mom stanu (smeh). Kupili smo već sve za bebicu, kao da ću roditi trojke koliko stvari sam kupila, a sve što ostane, rešili smo dato ode u ruke nekome kome je to potrebno! Ne bih volela da izlažem partnera javnosti, jer prosto nije taj tip, ne voli kamere, ali ono što mogu da vam otkrijem je da je i on nestrpljiv kada je u pitanju njen dolazak na svet. Nadam se da će sve prođe po planu, a moram da kažem da je moj partner jako brižan, dlaka s glave mi nije zafalila tokom ove moje prve trudnoće i sve vreme je bio uz mene i tako će i ostati.

Nakon toga, Marijana se ponovo oglasila i otkrila ko je njen partner i čime se bavi

-On ne želi još uvek javno da se oglašava, jer nije navikao na sve ovo. Samo mogu reći da je iz sveta fudbala i da jedva čeka ćerkicu! -poručila je Marijana kroz osmeh za Hypetv.rs