U susret klupskim koncertima u sarajevskoj “Slogi” i zagrebačkom “Boogaloou”, Zabranjeno pušenje objavljuje spot za pesmu "Pravda za Vedrana". Reč je o petom singlu s njihovog poslednjeg dvostrukog studijskog albuma "Karamba!".

Pravda za Vedrana je pesma o vođama navijača koji svoje sledbenike uče da budu militantni, slepo lojalni i, kako pesma kaže ,"uvijek spremni za svoj dom", koji među mladim ljudima šire poruke nasilja i mržnje.

Foto: Promo

Međutim, kada se kao posledica svega toga dogode tragedije, tada se vođe odriču svake odgovornosti, ispisuju grafite po gradovima regiona licemerno tražeći pravdu i optužujući za nestanke tih mladih života sve druge osim sebe.

Pesma "Pravda za Vedrana" istovremeno je i poruka našim političkim vođama koji vrlo često ovakve tragedije koriste za svoju sopstvenu promociju i jeftine političke poene, što dodatno antagonizuje ionako napetostima i konfliktima bremenit prostor postkomunističkih društava celog regiona.

Spot "Pravda za Vedrana" nastao je u produkciji "Imaginarium", a režirao ga je Srđan Perkić, autor nagrađivanog dokumentarnog filma o Zabranjenom pušenju "Svjetla Sarajeva".