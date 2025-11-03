Slušaj vest

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, u emisiji "Pretres" na Hype televiziji govorila je o trenutku kada su je kao malu roditelji poslali u drugu porodicu.

Na pitanje voditelja gde su je poslali roditelji sa pet godina, pevačica je odgovorila:

- Pa… u jednu divnu porodicu koja mi u početku nije bila familija, ali je vremenom postala, porodicu Obradović. U to vreme, to je bila čuvena, plemenita porodica, divna ljudi… Ja sam tamo odrasla među odraslim ljudima, nisam imala nikakvu drugu decu oko sebe, bila sam jedino dete - rekla je Nena pa je otkrila da je to za nju bilo lepo iskustvo:

- Apsolutno. Odatle nosim jedno dragoceno iskustvo, ali i lepotu ljudske duše bez granica. Tamo sam upoznala životinje, prirodu… shvatila sam šta znači imati nanu, ujnu… To je za mene bila prava porodica. Naravno, uz stalnu čežnju u srcu što nisam bila pored svojih sestara, majke, oca. Naučila sam šta znači ljubav, briga i toplina ljudi koji vas prihvate kao svoje. To je iskustvo koje nosim čitavog života - rekla je Snežana u emisiji Pretres na Hajp televiziji.

Bol za preminulom sestrom ne prolazi

Pevačica je u ovom intervjuu govorila i kako se nosi sa tragedijom koja joj je obeležila život.

-To mi je velika bol i danas. Otkinuo se deo mene. Kad god je njen rođendan, odem na groblje iako inače ne idem, tada joj ispričam šta ima, sednem i pustim joj neku pesmu pošto je ona pisala i pesme. Jedna od njih je od Zvonka Bogdana "Crne vatre", dođem i pustim joj tu pesmu ili kad sam spremala poslednji album, otišla sam na groblje i pustila joj sve te pesme - priznala je Ekstra Nena

- Bila je iz sveta sporta, ekonomije, književnosti i posle je bila sportski novinar. Uvek me je podržavala i govorila da grizem i radim, jer je u meni videla energiju i želju - ispričala je sa suzama u očima i otkrila šta bi sestri sada rekla da može:

- Da mi treba. Znate kako je lepo kada imate nekoga ko vas podržava... - izustila je jedva Ekstra Nena za Hajp televiziju.