Aca Lukas danas proslavlja 57. rođendan. Pevač je ranijih godina proslavljao ovaj važan dan sa svojom publikom na svojim solističkim koncertima, međutim, danas od njega nema ni traga ni glasa.

Ekipa Kurira nedavno je posetila kraj u kom je odrastao pevač, a kako su nam otkrile njegove komšije on je bio jedan vrlo nestašan dečak.

- Jao, naš Aca i njegov veseli temperament. Šta da vam kažem, on je imao zanimljivo detinjstvo. Mnogo je stresirao majku, ali nije samo on bio takav. U to vreme su počeli da se prave opasni momci s Karaburme, a Aca je upao baš u to društvo - kaže nam jedan stariji gospodin, koji dobro pamti Lukasa tokom odrastanja.

Nestašan tinejdžer u lošem društvu

- Mnogo su bili nestašni. Imali su običaj da ljude gađaju blatom po ulici, da ulaze u zgrade pa lupaju svim stanarima na vrata. Jednom su se zeznuli pa su počeli da lupaju, jedna ekipa je od poslednjeg sprata krenula, a druga od prvog, pa su ih lepo sačekali na sredini. Kad su krenuli da beže... U taj ulaz više nisu ulazili - priča nam jedan od stanara iz nekadašnje ulice u kojoj je živeo Lukas, pa nastavlja:

- On je bio jedan od onih što su se tukao sa svima. Znaš koliko puta je došao kući išamaran. Ali je bio jak kao stena, nikad nije plakao ili se ljutio. Odmalena je bio mangup i znao je da ako udaraš, moraš i da preživiš udarce. Imao je još jednu gadnu naviku, mislim, ne samo on, celo to njegovo društvo u kom je bio. Uđu u autobus pa šutiraju ljude s leđa. I tu je jedan od njegovih drugara loše prošao, pa je dobio šamar od neke gospođe. Oni su nam u to vreme u komšiluku bili glavna tema.

Lukas u celom kraju bio prepoznatljiv po stilu oblačenja

Komšija se prisetio i kada je Aca počeo da ima svoj poseban stil, pa je mnoge plašio kad prođe noću ulicom.