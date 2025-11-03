Slušaj vest

Ljubiša Marković Frenki, član "Slatkog greha" je preminuo, a sada se oglasio njegov kolega, takođe član benda, Živojin Matić Žile.

Naime, njih dvojica su u bendu proveli 20 godina, i bili su tada veoma bliski.

- Proveli smo 20 i kusur godina zajedno, dok smo radili. Sve vezano za njega je bilo vezano i za mene jer smo od početka tamo, ja sam bio član prve postave Lire.

Bio mu je na slavlju

Poslednji put je Frenkija video prošle godine, kada je došao na njegovo slavlje.

Ljubiša Marković Frenki
Ljubiša Marković Frenki Foto: Screenshot

- Prošle godine je Frenki bio kod mene, 5. jula. Pravio sam druženje kod mene neko, i došao je i Zoran sa ženom, družili smo se tada - rekao je kratko za Telegraf Žile.

Ko je bio Frenki?

Ljubiša Marković "Frenki" je bio srpski muzičar, najpoznatiji kao dugogodišnji harmonikaša popularne grupe "Slatki greh".

Grupa "Slatki greh" je stekla ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije, naročito zahvaljujući saradnji sa pevačicom Lepom Brenom.

Pratio Lepu Brenu na vrhuncu slave

Njegov život i karijeru obeležilo je rad u toj grupi, a Marković je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma.

Slatki greh Foto: Promo, Instagram, Printscreen Youtube / Lepa Brena, Printscreen/Youtube

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su Hajde da se volimo (delovi 1 i 2).

Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteStars"REKAO SAM SALETU DA ĆE BRENA DA NAS BIJE..." Frenki iz Slatkog greha je otkrio sve tajne legendarnog benda: Došao je sa čvorugom...
Slatki greh
StarsSUDBINA ČLANOVA SLATKOG GREHA: Kako je nastao legendarni bend koji je žario Jugoslavijom - samo su još oni ostali
slatki-greh.jpg
StarsUMRO FRENKI IZ SLATKOG GREHA Članovi benda se oprostili od klavijaturiste: Neka ti je laka zemlja...
Ljubiša Marković Frenki
StarsNA GROB SAŠE POPOVIĆA DOLAZI ŽENA KOJA JE OTKRILA SVE O PRVOJ PEVAČICI IZ SLATKOG GREHA: Slabo je pevala, momak koji ju je vozio je poginuo, a Brena...
spasa mečanin saša popović.jpg

Pomen, Saša Popović Izvor: Kurir