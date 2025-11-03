Pesma koja je već mnoge dirnula i osvojila, nastala je saradnji dvoje pevača koji godinama rade zajedno, a osim lepih prošli su i teške trenutke. Emotivnu pesmu za Duleta i Sonju napisao je i komponovao Vuk Matić koji je ovim dodatno povezao ovo dvoje poznatih muzičara. Sonja, koja je godinama na muzičkoj sceni, pre dve godine je govorila o teškom razvodu i odgajanju ćerke. Ona je tada istakla da iako je verovala da će sa suprugom ostariti, sve se dogodilo potpuno drugačije i morala je da nastavi sama s ćerkom uz veliku borbu.