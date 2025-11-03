Slušaj vest

Zoran Zoki Radanov, klarinetista i prateći vokal Slatkog greha, potresen je zbog smrti prijatelja i kolege Ljubiše Markovića Frenkija, koji je preminuo u privatnoj bolnici posle teške bolesti.

- Počeli smo zajedno još od 1979. pošto je došao u Slatki greh. On je svirao po novosadskim bendovima i onda došao kod nas. Svirao je sve, klarinet, trubu, harmoniku, imao je opasan glas. Frenki je bio šoumen. Nikada nije pio alkohol. Uvek je pazio na hranu, godinama je igrao fudbal sa svom drugarima. Istina, pušio je mnogo, pio gazirano i mnogo kafe sa dosta šećera - priseti se svog prijatelja Zoki, koji nam je rekao da se Frenki godinu dana borio sa teškom bolešću.

Ljubiša Marković Frenki Foto: Screenshot

- Negde, prošle godine u julu i avgustu bili smo kod Žike. Pozvao nas je sve kod njega na roštilj da se družimo. Frenkiju je žene pre dve godine umrla i on je živeo sam u stanu sa mlađim sinom. Došao je i sve vreme držao je naočare. Kada je skinuo naočare na naše insistiranje bili smo šokirani, kapak jednog oka mu je bio skroz spušten i jedan deo usana. Mislili smo da je možda imao šlog - ispričao nam je Zoki, koji nam je rekao da je od tog trenutka krenula Frenkijeva borba za život.

- Bolest ga je sprečila i da dođe na sahranu Saši Popoviću. Tu sam od njegovog starijeg sina saznao da ima rak pljuvačnih žlezda i da zbog terapije nije mogao da dođe na sahranu. Tada je već krenula metastaza, išao je na terapije, borio se, ali je bilo kasno - rekao je Radanov za Kurir.

Foto: Printscreen, YouTube/Nikad nije kasno

Pokojni Frenki je poslednji mesec dana proveo u privatnoj bolnici, gde je i preminuo.