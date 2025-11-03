Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda" odgovorila je na pitanje novinara o koncertu u Severnoj Makedoniji, gde su joj iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske.

- Što niste istražili? Šta je dalje bilo. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata, mislim čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na kontu toga i to je rešeno - rekla je pevačica ljutito.

Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se, ljudi,  desilo? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vređaju ljude, vređaju moje kolege, vi se fanovski ponašate, e to je skandal... - dodala je Ceca. 

"Žao mi je ako sam nekog uvredila"

Inače, Ceca je prokomentarisala ovu situaciju juče i istakla da joj je žao ako se neko uvredio njenim gestom.

- Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio – to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili. Imali smo koncert - kaže Ceca.

Ceca besna kao ris zbog drame sa bugarskom zastavom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ona se osvrnula i na reakcije po društvenim mrežama i istakla da je uživala sa njenim fanovima na koncertu, a da je sve drugo manje važno.

- Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lepo, a šta manje lepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene - naglasila je Ceca Ražnatović.

