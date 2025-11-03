Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda" odgovorila je na pitanje novinara o koncertu u Severnoj Makedoniji, gde su joj iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske.

- Što niste istražili? Šta je dalje bilo. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata, mislim čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na kontu toga i to je rešeno - rekla je pevačica ljutito.

- Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se, ljudi, desilo? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vređaju ljude, vređaju moje kolege, vi se fanovski ponašate, e to je skandal... - dodala je Ceca.

"Žao mi je ako sam nekog uvredila"

Inače, Ceca je prokomentarisala ovu situaciju juče i istakla da joj je žao ako se neko uvredio njenim gestom.

- Nije strano da uvek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio – to mi zaista nije bila namera, a posebno ne da povredim ili uvredim domaćine. Verujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili. Imali smo koncert - kaže Ceca.

Ona se osvrnula i na reakcije po društvenim mrežama i istakla da je uživala sa njenim fanovima na koncertu, a da je sve drugo manje važno.