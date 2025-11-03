Slušaj vest

Đorđe David pojavio se na snimanju Zvezde Granda, a mediji su odmah iskoristili priliku da ga pitaju šta misli o situaciji koja se desila njegovoj koleginici Ceci Ražnatović u Makedoniji.

- Ja se sa Cecom čujem po dva puta dnevno. To nije bila nameštaljka, Ceca je neko ko ima veliko srce i ko u svom opisu radnog mesta nema priču koja se zove "Voditi računa o politici okolnih zemalja". Ona je reagovala srcem i to je to. Apelujem na zdrave glave i ljude da samo shvate da je Ceca neko ko se najviše zalaže za takmičare koji dolaze iz Makedonije. Ne želim nikoga da se pravdam, ali su podignute tenzije - rekao je roker, a onda otkrio da li se Ceca potresla zbog cele situacije.

- Normalno da se potresla, ja ne znam da li će joj vrata u Makedoniji biti otvorena, kako ja to mogu da znam. Verujem da će ukapirati sve kada se strasti budu malo smirile.

“Čuli smo se, Ceca se potresla”: Djordje David otkrio kako se Raznatovicka oseća u jeku skandala Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ceca besna ispred Granda

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda" odgovorila je na pitanje novinara o koncertu u Severnoj Makedoniji, gde su joj iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske.

- Što niste istražili? Šta je dalje bilo. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata, mislim čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na kontu toga i to je rešeno - rekla je pevačica ljutito.

- Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se, ljudi, desilo? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vređaju ljude, vređaju moje kolege, vi se fanovski ponašate, e to je skandal... - dodala je Ceca.

Ceca besna kao ris zbog drame sa bugarskom zastavom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević