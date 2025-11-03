"VERUJEM DA ĆE UKAPIRATI SVE KAD SE STRASTI SMIRE" Đorđe David prokomentarisao skandal u Makedoniji koji se desio Ceci: Reagovala je srcem
Đorđe David pojavio se na snimanju Zvezde Granda, a mediji su odmah iskoristili priliku da ga pitaju šta misli o situaciji koja se desila njegovoj koleginici Ceci Ražnatović u Makedoniji.
- Ja se sa Cecom čujem po dva puta dnevno. To nije bila nameštaljka, Ceca je neko ko ima veliko srce i ko u svom opisu radnog mesta nema priču koja se zove "Voditi računa o politici okolnih zemalja". Ona je reagovala srcem i to je to. Apelujem na zdrave glave i ljude da samo shvate da je Ceca neko ko se najviše zalaže za takmičare koji dolaze iz Makedonije. Ne želim nikoga da se pravdam, ali su podignute tenzije - rekao je roker, a onda otkrio da li se Ceca potresla zbog cele situacije.
- Normalno da se potresla, ja ne znam da li će joj vrata u Makedoniji biti otvorena, kako ja to mogu da znam. Verujem da će ukapirati sve kada se strasti budu malo smirile.
Ceca besna ispred Granda
Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje nove emisije "Zvezde Granda" odgovorila je na pitanje novinara o koncertu u Severnoj Makedoniji, gde su joj iz publike dali da ogrne zastavu Bugarske.
- Što niste istražili? Šta je dalje bilo. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena sa bine, je l' to tačno? Otpevala sam preko dva i po sata, mislim čast i izuzecima, ali ima onih koji su plasirali budalaštine. Jeste, desila se ta situacija, a ja sam dala izjavu na kontu toga i to je rešeno - rekla je pevačica ljutito.
- Ima gorih afera za koje niste smarali koje kolege. Šta se, ljudi, desilo? Ja trajem 40 godina, ja u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli šta drugo. Ljudi vređaju ljude, vređaju moje kolege, vi se fanovski ponašate, e to je skandal... - dodala je Ceca.
Kurir.rs