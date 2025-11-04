JELENA KARLEUŠA NA AERODROMU BEZ TRUNKE ŠMINKE U AUTFITU OD 5.750 €! Diva napravila kolaps svojom pojavom, a evo ko joj je pravio društvo (KURIR PAPARACO)
Jelena Karleuša izaziva pažnju gde god da se pojavi, pa je tako bilo ovog vikenda na beogradskom aerodromu.
Pop zvezda vratila se u nedelju po podne iz Beča, gde je održala i više nego uspešan nastup. Poznato je da Jelena uvek vodi računa o svom stajlingu, pa joj je tako udobnost bila na prvom mestu. Ona je ovog puta u Beograd sletela bez trunke šminke i u širokoj trenerci, majici na bretele i papučama, a kao i uvek, posebnu pažnju je posvetila aksesoarima.
I to ne bilo kakvim. JK je prošetala novu "balensijaga" tašnicu bež boje od 3.500 evra, "kartije" naočare od 1.000 evra, a svoj ručni prtljag spakovala je u "rimova" kofer od 1.250 evra. Dakle, sve ukupno 5.750 evra.
Pevačicu je na aerodromu sačekao njen brat Marko, sin Jelenine tetke Danijele. Nakon smrti majke Divne, Danijela i Marko su Jelenin veliki oslonac u životu, a ona ih čuva daleko od očiju javnosti. Baš se zbog toga o Marku ne zna mnogo, ali je Marko kao dečak imao važnu ulogu u Jeleninom spotu za pesmu "Samo za tvoje oči".
Nakon što je ispozirala sa fanovima na aerodromu i dala izjavu okupljenim medijima, Jelena se uputila ka automobilu, a zatim i ka porodičnom domu na Dedinje kako bi se odmorila i pripremila za ovonedeljna snimanja "Pinkovih zvezda".
Kurir.rs
