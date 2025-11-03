Slušaj vest

Azra Husarkić živi u Americi, a tamo je upoznala ljubav svog života. Danas sa milionerom ima ćerku koju je dobila u maju ove godine.

Azra i njen suprug, milioner, odabrali su ime za devojčicu Lena Esme Vidinlić, a pevačica ne krije sreću koliko ju je majčinstvo ispunjava.

 Azra je ubrzo nakon porođaja je vratila devojačku liniju i izgleda bolje nego ikad.

Budući da je aktivna na društvenim mrežama, ona često podeli neki trenutak iz svog života ,međutim, njenog izabranika do sad nismo mogli da vidimo.

Pevačica je sada objavila set porodičnih fotogrfija na kojima pozira sa svojim suprugom, atraktivnim milionerom i sa ćerkicom koja izrasta u prelepu devojčicu.

Skladna porodica je pozirala nasmejana te se preko slika može zaključiti koliko lepo funkcionišu i koliko je mlada Zvezda Granda srečna u braku.

Par je ispod fotografija sa ćerkicom dobio mnoštvo lepih poruka i pohvala.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteStarsAZRA HUSARKIĆ ZALUDELA MILIONERA IZ AMERIKE, VADIO DOLARE IZ DŽEPA KAD JE PUSTILA GLAS! Osvanuo privatni snimak iz luks vile, sve objavljeno javno...
Azra Husarkić trudna
StarsOTIŠLA NA NASTUP U AMERIKU I UPOZNALA MILIONERA! Ljubavna priča pevačice Azre nalik filmovima: Sve se okrenulo...
Azra Husarkić trudna
StarsRASPAMETILA STARIJU KOLEGINICU: Nakon što je došla iz Amerike, vratila se na scenu na velika vrata i oduševila nju...
Azra Husarkić trudna
StarsPORODILA SE, A SADA JE IZBAČENA IZ KREVETA! Isplivala sva privatnost pevačice Azre, sve se desilo tokom leta
Azra Husarkić