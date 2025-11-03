Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Aleksa Savić je 2021. godine postao otac po prvi put, a njegova izabranica Mina Savić na svet je tada donela dečaka kome su dali ime Teodor. Sada je njihova porodica bogatija za još jednog člana, a Aleksa je ovaj poseban trenutak podelio na društvene mreže.

Oni su dobili još jednog sina kome su dali ime Tanasije.

Foto: Printscrean

Inače, Aleksa Savić važio je za jednog od favorita u finalu rijalitija "Zadruga", ali je ipak osvojio osmo mesto. Nakon izlaska iz rijalitija potpuno se povukao iz javnosti i posvetio porodičnom životu.

O učešću u rijalitiju

On je takođe bio jedan od najkulturnijih učesnika, a jednom prilikom govorio je o svom ponašanju.

- Bilo je skoro 200 kamera, u početku sam gledao gde je kamera, a nakon toga sam totalno oguglao na sve to, pa sam postao opušten. Po prirodi sam malo tremaroš. Nije bilo prijatno na početku, odgovarati na provokativna pitanja– rekao je Aleksa tada i dodao:

- Ljudi na ulici me prepoznaju. Nismo mi sada poznati, već prepoznatljivi, a već su me zvali da sarađuju sa mnom. Nisam se pribojavao, nisam dao na sebe, a ni na svoju vezu. Da sam imao strah, ne bih ušao u rijaliti, predstavio sam se u odličnom svetlu. Naučio sam da budem strpljiv i tolerantan, a shvatio sam i da nikome ne treba da verujem 100 posto, na kraju svako pokaže pravo lice - pričao je on.