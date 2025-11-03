Slušaj vest

Ita Naja za samo nekoliko dana postala je prava internet senzacija. Na Tiktoku pesma "Kada drugi ne vide" ima na stotine hiljada pregleda za samo nekoliko dana, a svi koji su je čuli postavljaju isto pitanje - ko je Ita Naja.

Ne postoji nijedna fotografije osobe koja izvodi ovu numeru. Slike koje prate video-klipove uglavnom su ilustracije, odnosno na njima su devojke kojima su lica prekrivena, ili su leđima okrenute. Ženski glas koji peva pesmu "Kada drugi ne vide" gotovo je savršen.

Kreativne vizije

Autori koji stoji iza projekta Ite Naje su kompozitor i aranžer Haris Šećerović i tekstopisac Sulejman Zatrić. Oni su na Jutjub kanalu napisali kratko objašnjenje o svom delu.

- Ita Naja nije samo izvođač, ona je novi muzički pokret. Enigmatična vokalna pojava koja pretvara emociju u zvuk i stvara hipnotično audio-iskustvo koje se ne samo sluša već i oseća. Iza projekta stoje autori Haris Šećerović (kompozitor) i Sulejman Zatrić (tekstopisac), koji kroz Itu Naju predstavljaju svoje pesme na moderan i inovativan način. Glas ove izvođačice postao je most između njihove kreativne vizije i publike koja traga za dobrom pesmom i svežim zvukom - navode oni.

Nismo uspeli da stupimo u kontakt sa autorima koji stoje iza pomenutog projekta.

O ovom smo pričali sa sagovornicima koji se bave muzikom duži niz godina. Jedan od njih, renomirani kompozitor po profesiji, odnedavno i sam koristi veštačku inteligenciju, koja mu znatno olakšava posao. Ipak, priznaje da je teško utvrditi da li iza nečijeg glasa stoji osoba ili ne.

Foto: Printscrean

- Ovo mi liči na veštačku inteligenciju. Neko je napisao tekst, čini mi se, ali ga je AI doradila. Ostalo je sve veštačka inteligencija, melodija, muzika, glas... Inače je jako teško utvrditi da li se radi o realnom glasu koji pripada čoveku ili veštačkoj inteligenciji. Ima zaista fenomenalnih AI plejlista na Jutjubu. Gotovo je nemoguće prepoznati da to nije ljudski glas, osim ako se pažljivo sluša, pa negde bude greška ili ako glas preskoči neko slovo. Konkretno, u ovom slučaju sa Itom Najom, sve je urađeno odlično - naveo je naš sagovornik.

Sličan odgovor dobili smo i od drugog kompozitora, kojem se pesma i glas Ite Naje veoma dopada.

- Perfektno je, baš dobro zvuči. Korišćenje veštačke inteligencije u muzici svakako je budućnost. Ova pesma je odlična stvar.

Kontaktirali smo i s jednim muzičkim producentom koji nam je rekao da je gotovo siguran da pesmu "Kada drugi ne vide" nije otpevala prava pevačica.

Odličan marketing

- U drugoj, a posebno u trećoj strofi se čuje da glas pripada veštačkoj inteligenciji jer ovo zvuči savršeno, nema greške praktično. Nikada nisam čuo nijednu pevačicu ili pevača koji mogu da prave ovakve prelaze. Ne kažem da ne postoje takvi, ali... Čak i da pevačica Ita Naja zaista postoji, siguran sam da je uz njen glas korišćena i veštačka inteligencija. Smatram da to nije ništa loše, naravno, ljudi samo koriste ono što im je tehnologija omogućila. E sad, kako će se to u budućnosti odraziti na muziku kao umetnost, videćemo - navodi sagovornik Kurira i dodaje:

Foto: Printscrean

- Trebalo je da autori projekta navedu da se radi o veštačkoj inteligenciji, da se ne bi publika dovodila u zabludu. Tako bi bilo poštenije, po mom mišljenju, jer ovako se može tumačiti kao prevara ljudi. Oni će odlično iskoristiti sve ovo kao marketing, i to im je plus - izjavio je naš sagovornik, koji je, kao i prethodna dvojica, insistirao da ostane anoniman.



Ana Nikolić već snimila AI pesmu

Ana Nikolić je prva pevačica sa ovih prostora koja je snimila pesmu nastalu pomoću veštačke inteligencije, a da je to javnosti poznato. Nedeljama je na Tiktoku kružila demo-verzija numere "Nije mi dvadeset dve" i mnogi su tvrdili da je to otpevala upravo Nikolićeva. Ispostavilo se da nije tako jer se ubrzo saznalo da je pesma potpuno nastala pomoću AI.

Nikolićevoj se numera toliko dopala da je rešila da je zaista i otpeva. Pre nekoliko dana vratila se s Maldiva, gde je snimila i spot za ovu pesmu koji bi uskoro trebalo da bude objavljen.